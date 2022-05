Maikuu energiad: millele sa keskendud ja mida endale valid, see tuleb tuleb Sinu juurde

Sul on tunne, et koged võimalust olla justkui kahes erinevas reaalsuses korraga, sa nagu rändaksid oma meeles kergelt erinevate kihtide vahel. Sellised rännakud on sügavamad kui arvata oskad ja võimalikud on ka erinevad üllatused.

Sa võid tunda enda sees ka uusi seisundeid ja tundeid, mida veel ei oska kirjeldada. Igaüks kannab endas oma tõe seemet. Samas, kõik see, mis Sinuga toimub, või olla tavateadmistega ja sinu kogemustega vastuolus. Sinu elus kerkivad esile erinevad suunad ja Sa mõistad, kuhu on tegelikult suunatud Sinu tähelepanu ja kas see, millele oma ega ja energiat pühendad, väärib seda.

Tasapisi loob ennast selline situatsioon, et vana reaalsus aeglustub ja uus võtab kiiruse üles. Tekib olukord, kus me enam ei saa üle minna oma ühest reaalsusest teisse. Kui sa liigud kiirelt edasi, siis valid edasiliikumist, tähendab Sa otsustad enda jaoks ülemineku ja uue kvaliteedi kasuks. Siis saad ka igal sammul kinnitust, et kõik läheb nii nagu Sulle on parim.

Kui jääd oma vanasse reaalsusse, siis tunned pidevalt kahtlusi. Vanad mustrid hoiavad Sind selles, et jääd pidevalt tõestama teistele oma tõde ja otsid selle ka kogu aeg kinnitust. On võimalikud pidevad kaotused ja sukeldumine võitlusesse. Sind piinavad hingevalu ja muud negatiivsed tunded.

On ka neid, kes jäävad kahe reaalsuse vahele, kuid ka see pole kerge. Sellega satub inimene pideva valiku keskele. Pidevalt on mõtted, et kuhu liikuda, mida otsustada jne. See seisund toob kannatusi ja seda eriti füüsilisele kehale. Sellised protsessid võivad mõjutada mitte ainult individuaalselt vaid ka inimkonda kollektiivselt. Kuid kõik toimuvad protsessid annavad asjadele rohkem selgust.