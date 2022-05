NÄDALA TAROSKOOP 2.-8.05 | Sulle avanevad uksed, mis teevad eesmärkideni jõudmise lihtsamaks

Nädala kaart on müntide kuus. Sel nädalal on esiplaanil rahaga seotud teemad. Pead ise raha välja andma ning ootad ka kusagilt saabuvat rahasummat. Lisaks sellele peaksid nüüd enda jaoks lahti mõtlema ka laiemalt töö ja rahaga seotud teemasid. Kas tunned, et annad rohkem, kui vastu saad? Või tunned hoopis, et oled kellelegi võlgu? Katsu leida rahaasjades tasakaal.

Nädala võtab kokku karikate neli. Sa pole praegu oma elus toimuvaga päriselt rahul. Kipud mõtetega liikuma pigem selle poole, mida sul pole või millest oled ilma jäänud. See muudab sind kohati melanhoolseks. Sinu juurde võib tulla uus kogemus, pakkumine, mida sa seni pole saanud. Mõtle hoolikalt, kas see vastu võtta või tagasi lükata.

Tervise osas kuula oma sisetunnet. Kui energiatase on madal, siis puhka, kui tunned, et vajad liikumist, siis vali endale sobiv viis, kuidas kehale koormust anda. Kindlasti tasub oma menüü üle vaadata ja lisada sinna esimesi loodusande, mis pakatavad vitamiinidest ja mineraalainetest. Toitumisega peab samas olema tähelepanelik, sest seedimisega seotud probleemid võivad praegu kergesti kimbutama tulla.

Armastuse ja suhete osas peaks nüüd hoidma avatud meelt ja olema valmis minema kompromissile. Äärmuslikke ja ekstreemseid mõtteid ja käitumist tasub vältida, sest see ei vii heade lõpplahendusteni. Pigem kasuta praegust aega selleks, et omavahel asju selgeks rääkida selleks, et üksteise mõtteid, soovi ja tulevikuplaane paremini mõista.

Nädalat iseloomustab karikate äss. Praegu on sinu jaoks tugevalt esiplaanil emotsioonid. Tegeled eelkõige armastuse teemaga, seda selle kõigis vormides. Kui oled end varasemalt pisut hooletusse jätnud ja tunnete teema on olnud päevakorrast maas, siis nüüd tunned, kuidas oled taas enda avamas universumi poolt pakutud headele emotsioonidele ja südant soojusega täitvatele tunnetele.

Nädala võtab kokku müntide kuninganna. Sind ootab ees rahulik periood, mis ei too endaga kaasa plahvatuslikke arenguid ega ootamatuid sündmusi. Pigem liiguvad asjad stabiilselt ja rahulikus tempos. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhetes on samuti ootamas rahuldustpakkuv aeg - nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.

Nädala kaart on kuu. Sinu sisetunne töötab nüüd täistuuridel ning tänu sellele oled tundlikum ja intuitiivsem kui tavaliselt. See laseb sul ühel poolt eksimatult ära tunda õiged valikud, kuid teisalt toob ka sinu alateadvuse varjatud hirmud päevakorda. Kui suudad end tasakaalus hoida ja ära tunda, mis on õige emotsioon ja mis pelgalt sinu hirm soovimatu ees, siis suudad avada enda jaoks ukse uue ja parema eluetapi juurde.

Nädalat iseloomustab päike. Sinu ees on avali võimalused, mis õige tegutsemise korral lasevad sul saavutada väga edukaid tulemusi elu erinevates valdkondades. Hoia siht silme ees ja võta end kokku, et panustada täiel rinnal sellesse, mis on sinu jaoks oluline - olgu selleks, töö, eraelu või hoopis õpingud.

Nädala energiad võtab kokku karikate kaks. Sinu elus on nüüd esiplaanil tunnete, armastuse ja headusega seotud teemad. Sulle võib osaks saada mõni armastusväärne kohtumine toreda inimesega, mis tekitab sinus rõõmu ja õnnetunnet või lausa armumist. Kõik suhted peaksid sujuma hästi ning ka minevikust pärit probleemide või ebakõlade lahenemine on tõenäoline.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on surm. Sa puutud kokku oludega, mis sunnivad sind olema tugev ning võtma oma saatuse kontrollimine senisest veelgi enam enda kätte. Kui sinu elus on tahke, millega sa ei ole rahul, siis asu neid just praegu ümber kujundama. Sa pead mõistma, et kui sa ise oma elu ei muuda, siis muudab elu sind. On aeg arenguks ja edasiliikumiseks.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab mõõkade kaheksa. Sulle tundlub, et oled sattunud väljapääsmatusse olukorda ning sul pole muud teha, kui situatsiooni ja asjaoludega leppida. Mõtle pisut järgi, kas see ikka on nii? Tegelikult on sul võimalus oma otsus teha ja soovi korral ka muutusi ellu viia, sest ainus, kes sind takistab, oled tegelikult sina ise, kui sa ei suuda võtta vastu konkreetseid otsuseid.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku torn. Nüüd pead olema valmis ootamatuteks muutusteks, mis kõigutavad sinu vaateid mõne teema, olukorra või inimese kohta lausa alustaladeni. Pead hakkama harjuma uute oludega, mis sinu ümber on ning kohanemine võtab sul pisut aega. Esialgu võid tunda end nii, nagu oleksid saanud suure löögi osaliseks, kuid kui suudad säilitada rahu ning hinnata saabunud muutusi adekvaatselt, siis suudad sa võtta kujunenud olukorrast parima.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab sauade kaks. Sinu ette on nüüd seatud erinevad võimalused, mille vahel pead langetama valiku. Selleks, et teha õigeid otsuseid, pead võtma kokku oma julguse ja sisemise jõu. Julge unistada suurelt ja usu endasse, siis saad ka liikuda selles suunas, mida sinu hing tõeliselt ihaldab.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on sauade seitse. Tajud nüüd rünnakuid enda suhtes ümbritsevast maailmast, mille sihtmärgiks on sinu vaated ja veendumused. On võimalik, et satud vaidlustesse ja mõned inimsuhted pingestuvad. Kui oled endas kindel ning suudad säilitada sisemise rahu ja stabiilsuse, siis suudad praegusest olukorrast ilma kaotusi kandmata välja tulla.

Imelist nädalat!