Maikuu taevased liikumised ja energeerilised muutused

10. mail siirdub meie Päikesesüsteemi hiiglane Jupiter Kaladest Jäära märki , tänu millele kogeme märgatavat muutust, mis annab tooni kogu järgnevale aastale. Jääras olev Jupiter toob kollektiivsesse teadvusesse värsket uut energiat ja paneb meid mõtlema uutele algustele. See energia on väga energiline ja uuenduslik. Jupiter Jääras toob rohkem iseseisvust, rohkem uuendusi ja suuremat ettevõtlikkust. Jäär on märk, mida seostatakse uute algustega, mistõttu võime tunda, et asjad nihkuvad uude olekusse. Isiklikul tasandil võib Jupiteri paiknemine Jääras olla väga motiveeriv ja energiat andev, soodustades liikumist ja oma füüsilise keha eest hoolitsemist.

Numeroloogilises mõttes on huvitava potentsiaaliga päev 5. mai (5. aasta, 5. kuu, 5. päev). Number 5 tähistab vabadust, muutusi ja seiklusi, seda peetakse ka väga loominguliseks numbriks. 5 tähistab ka tsükli keskpunkti, seisatamise, tagasi ja edasi vaatamise hetke ja otsuste langetamise aega. 2017 oli numeroloogiliselt aasta number 1 ja tsükkel lõpeb 2025. aastal, mis on numeroloogiliselt number 9, tähistades lõpp-punkti. Nüüd, tsükli keskpunktis, on hea võtta aega ja mõelda, milliseid õppetunde, kingitusi, traumasid ja võitlusi oled salates 2017. aastast tänaseni kogenud, kuidas oled kasvanud ja mil viisil see kasv on viinud sind sinna, kus praegu oled. Nüüd on aeg teadvustada ja austada kõiki kogetud muutusi, otsida uusi kogemusi ja võtta vastu kindlad otsused edasi liikumise suhtes.

Mai algab Kuuloomise ja Kasvava Kuu õrnas energias, nüüd tuleks enim tähelepanu pöörata enese eest hoolitsemisele, tervise turgutamisele ja oma energia laadimisele ning kindlasti lubada endale piisavalt puhkust ja lõõgastumist. Kui tunned end stressis või ülekoormatuna, siis nüüd on hea võtta aega lõdvestumiseks ning luua ruumi tühjusele ja vaikusele enda sees. Tähelepanu nihkub rohkem sissepoole, peegeldavasse ja vaatlevasse olekusse. Teave ja intuitiivsed või psüühilised sõnumid, mis on olnud varjus, võivad nüüd jõuda teadvusesse. Seda energiat saab kasutada aeglaseks liikumiseks, tagasi vaatamiseks, mõtisklemiseks ja järelduste tegemiseks enne edasiliikumist.

Täiskuu on 16. mai kell 7:14, Päikesega Sõnnis ja Kuuga Skorpoini märgis, samaaegselt toimub ka Täielik Kuuvarjutus, mis jääb meie laiuskraadil paraku nähtamatuks, sest meie jaoks on Varjutuse kõrgfaasi ajaks Päike juba tõusnud ja Kuu horisondi taha loojunud. Varjutus kestab pea 5 tundi, kella 4:30-st kuni kl 9-ni hommikul. See Kuuvarjutus toob võimsad muutuste energiad, tähistades lõppe ja sulgemisi, mis omakorda teeb võimalikuks täiesti uued algused. Varjutusega Täiskuu mõju võib olla ka prohvetliku loomuga, paljastades või tuues esile varem peidus olnud teavet ja luues olukordi, mis viivad hingelise arengu järgmisesse etappi ja seda mõnikord üsna järsult. Eriti arvestades, et Varjutus toimub Skorpioni märgis, mis suurendab transformatiivseid energiaid veelgi. Nüüd on meil võimalus mõtiskleda oma elus toimunud surma ja taassünni tsüklite üle. Energiad on intensiivsed ja tasub meeles pidada, et kõik möödub, kui Varjutuse energia on lahtunud ja tolm laskunud, näeme toimunu kõrgemat eesmärki ja ülimat jumalikku kasutegurit. Kahtlemata saame me kõik tunda selle varjutuse mõjusid. Pärast Varjutuse energia möödumist näeme asju täiesti uues valguses.

21. mail siirdub Päike maisest Sõnnist õhulisse Kaksikute märki. Kuna Kaksikute juhtplaneet Merkuur on retrograadne, võivad energiad tunduda esialgu loiuvõitu. Tõenäoliselt tunneme end kogu kosmilisest möllust pisut väsinuna. Kaksikud on õhumärk ja suudab leida viisi võtta asju kergelt, seega on nüüd ka lihtsam leida leevendust oma ülekuumenenud meeltele ja puhastuda vaimselt pöörates tähelepanu oma intuitsioonile. Kaksikud on kaksikmärk, milles on ühendatud surelik ja surematu pool, nüüd on aeg leida endas tasakaal maise ja vaimse poole vahel.

24. mai toob tempo muutuse. Nüüd tunneme motivatsiooni alustada uusi asju, tervitada uusi algusi ja võtta omaks toimunud muutused. Värske energiapuhang julgustab liikuma ja oma füüsilise keha eest hoolitsemise kaudu igasugusest ärevusest vabanema. 26. mai on Kaduneljapäev ja eriti soodus päev vabanemaks koormavaks muutunust nii vaimsel, emotsionaalsel kui ka materjaalsel tasandil.

Maikuu lõpeb Kuuloomisega 30. mail kell 14:30, nii Päike kui ka Kuu on Kaksikute märgis. Energia hakkab kergemaks ja helgemaks muutuma. See Kuuloomine toob värsket energiat ja avab meie meeled uute ideede vastuvõtmiseks ning kiindumuste vabastamiseks. Saabub rahunemine ja hingelise ning maise elu tasakaalustumine. Meie päralt on kogu kevadisest õitsemise ja kasvamise energiast pakatav loodus, on aeg selle ilu igal lõimalusel nautida ning tunda ühtekuuluvust meie kauni ja täiusliku koduplaneediga.

Imelist maikuud!