ALKEEMIA TAROSKOOP MAIKUUKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Küllus. Tööalaselt liigud edasi õiges suunas, kuid nüüd pead vältima loorberitele puhkama jäämist. Ära unusta, et peaaegu kõik on asendatavad. Jätka hoolimata suurepärastest saavutustest korralikult panustamist ning asjad liiguvad sinu jaoks sama soodsalt edasi. Praegu kehtib su elus suuresti ütlus "kuidas töö, nõnda palk". Seega, kui tööasjadega pühendunult tegeled, saad rõõmu tunda ka külluslikust sissetulekust.

Armastus. Sinu ellu on saabumas midagi uut, aga ära oota, et see jõuab sinuni, kui istud kodus ning omalt poolt midagi ei tee. Sinu ülesandeks jääb teha oma ellu ruumi ning aega, et armastus sinna ära mahuks. Oled sa suhtes või vallaline, igal juhul pead selleks, et südameasjad võiksid õitseda, võtma selle teema jaoks aega. Too oma kohalolu armastuse teemadele ning hoia unistused elus.

Tervis. Sel kuul peaksid tervise eest hoolitsemisel avardama eelkõige oma teadmisi ja uskumusi. Kui sind vaevab mõni tervisemure, võib lahendus saabuda sealt, kust sa pole seda eales oodata osanud. Nüüd on hea, kui võtad enda heaolu eest hoolitsemise programmi mõne põneva kodu- või ka idamaise alternatiivteraapia. See ei tähenda, et peaksid klassikalise meditsiini kõrvale jätma, vaid pigem võiksid seda täiendada.

Küllus. Selleks et saaksid pöörata oma elu majanduslikuma poole paremuse suunas, pead alustama sellest, et usud täielikult oma võimetesse ning sellesse, et kõik läheb sinu jaoks hästi ja edukalt. Oma mõtetega suudad sa nii iseennast motiveerida kui ka küllusekanalid avada. Hoia meel positiivne ja usu, et universumil on sinu jaoks head uudised varuks.

Armastus. Sinu armuelus hakkavad nüüd puhuma uued ja värsked tuuled. Kui oled vallaline, siis ole valmis selleks, et su tee ristub sellise inimesega, kes on väga sihikindel ning teab täpselt, mida ta tahab. Kui oled suhtes, siis on võimalik, et peale vestlusi või lausa läbirääkimisi partneriga otsustate ühiselt midagi oma suhte osas muuta, et saaksite end rahulolevamana tunda.

Küllus. Praegu on fortuuna sinu poolel ning on võimalus õnnemängudes võita. Samas pea meeles, et see ei ole rahateenimise koht, vaid sulle naeratab õnn siis, kui oled vaba suurtest ootustest ja klammerdumisest. Karjääriga seoses peaksid meeles pidama, et tööasju koju kaasa võtta ei tasu. Hoia oma töö- ja eraelu konkreetselt ja teadlikult lahus.

Armastus. Kui sa oled pikaajalises suhtes, siis nüüd võib kätte jõuda see punkt, kus üks või mõlemad partnerid tunnevad, et tekkinud on seisak ning ühine edasiliikumine on keeruline. See võib kaasa tuua tõsise valiku: kas minna edasi koos või lasta lahti ning liikuda eraldi edasi oma eludega? Kui oled vallaline ja ootad armastuse leidmist, siis nüüd võid tunda meeleheidet, sest sinu teele ei saabu see, keda ootad.

Tervis. Nüüd on kätte jõudnud hea aeg selleks, et hakata juurutama uusi tervislikke harjumusi ning vabanema kõigest sellest, mis su tervisele kasuks ei tule. Liigu edasi kasvõi pisikeste sammudega, peaasi, et teed iga päev enda heaks midagi, mis sinu vaimset ja füüsilist tervist hoiab ja toetab.

Küllus. Töö- ja rahaasjade osas aitab sind sel kuul edasi ainult loogika, plaanitud tegevused ja korralik tulevikuvisioon. Kui sul on kulud-tulud kontrolli all ja hea ülevaade oma ametialasest liikumisest, siis suudad teha enda jaoks väga kasulikke valikuid, mis viivad sind kokku õigete inimeste ja suurepäraste "juhustega".

Armastus. Sel kuul võib sinu vastu huvi üles näidata austaja, kes on üsna järjekindel, kuid kelle suhtes sinul on leiged tunded. Parim, mida teha saad, on oma huvi puudumisest teada anda, nii säästad nii iseennast kui kallimakandidaati pikemast ebamugavustundest. Kui oled suhtes, siis võib nüüd tekkida olukord, kus tunned, et sinu ootused ja soovid ei kattu partneri omadega. Siin ei aita muu kui üks südamest südamesse vestlus.

Armastus. Sind ootab ees aeg, kus pead oma südameasjade käekäiku ja hetkeseisu realistliku pilguga hindama. Kui tundub, et sa ei tea, mida tunned ja tahad, peaksid võtma aja maha, et lasta kõigel pisut settida ja rahuneda. Nii võid märgata, et oled ehk kohati üle mõelnud või vastupidi - elu läbi roosade prillide vaadanud.

Tervis. Sa pead kuulama oma keha. Kõik see, mis toimub mentaalsel tasandil, avaldab mõju ka füüsilisele kehale. Kui sul on muresid, tunned mingite teemade osas hirmu, blokeeringut või rahulolematust, siis kipub see üsna pea väljenduma füüsilises hädas. Kui suudad oma mõttemaailma tuua harmoonia, peaksid ka tervisemured taanduma.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Armastus. Suhted võivad nüüd üsna kergelt pingestuda. Enne kui millelegi reageerid, katsu järele mõelda, kas asi on seda väärt. Kipud olema tundlikum kui tavaliselt ning seetõttu võivad sulle kohati isegi süütud repliigid tunduda kummaliste kommentaaride või negatiivsete vihjetena. Säilita rahu ning ürita leida taas sisemine tasakaal. Ei ole mõtet ilmaaegu suhteid teravaks ajada ja konfliktidesse astuda.

Küllus. Nüüd on aeg teadvustada endale, et mida enam sa annad, seda rohkem sa saad. Isegi kui sulle tundub, et endalgi on vähe, siis meenuta, et alati ei pea panus olema rahaline. Anna oma aega, häid mõtteid, toetust või tähelepanu. Küllus võib su ellu ilmuda erinevatel viisidel, seega ole lahke, ja siis on ka universum sinu vastu helde.

Tervis. Peaksid kuulma häid uudiseid. Kui ootasid mingite analüüside või testide vastuseid, siis need on suure tõenäosusega positiivsed. Kui oled tundnud, et energiat on vähe, siis nüüd tunned, kuidas leiad taas motivatsiooni tegutseda selles suunas, et vaimne ja füüsiline heaolu saaks viidud uuele tasemele.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Armastus. Soovid tunda end vabana kõikidest köidikutest ja lihtsalt nautida elu ja armastust. Kui oled suhtes ja tunned, et see kammitseb sind, siis võta esialgu lihtsalt aeg maha, et asju pisut uue nurga alt vaadata. Ära tee kohe põhjapanevaid muutusi. Kui oled vallaline, võid nautida süütut flirti, vabadust ja armumisi, ilma et peaksid kellelegi aru andma. Kuni sa kellelegi haiget ei tee ja järgid oma südamehäält, on kõik hästi.

Küllus. Majanduslikus mõttes peaks see kuu pakkuma põhjust tõeliselt rahul olla. Nüüd tunned, et saad tööülesannetega suurepäraselt hakkama ning ka sissetulek on stabiilne. Kui oled unistanud millegi hinnalisema soetamisest, siis nüüd on just sobiv aeg suuremateks väljaminekuteks, kuna tõenäoliselt toob antud investeering sulle igati kasu.