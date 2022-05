Suur päikesevarjutuse horoskoop 12 sodiaagimärgile

Kuu loomise ajal on Päike ja Kuu alati samas kraadis sodiaagis, päikesevarjutus tekib aga siis, kui Kuu jääb täpselt Päikese ja Maa vahele - siis jääb Kuu vari päikesekettale ette. Seekordne on osaline päikesevarjutus. See kosmiline sündmus ei ole küll Eestis nähtav, ent on sellegipoolest energeetiliselt tugeva mõjuga.

Praegu siseneme nn varjustuste koridori - see on umbes kahenädalane periood, mis algab seekordse Sõnni päikesevarjutusega ja lõpeb 16. mai hommikul toimuva kuuvarjutusega Skorpionis. See on eriline ajajärk, mil kerkivad esile saatuslikud asjaolud. Öeldakse, et karma kotisuu on siis avatud!

On planeerimise ja soovimise aeg. Oluline on võtta aega üksi olemiseks, endasse vaatamiseks, plaanide ja soovide paika seadmiseks, täpseks sõnastamiseks ja kirja panemiseks. Sisendusjõud on tugev ning kui usaldad universumit, saad nüüd oma tegemistele tuge ja õnnistust. Sea endale sihid, mille poole liikuda järgneva poole aasta jooksul!

See on aeg oluliste muudatuste tegemiseks, oma elu ümber kujundamiseks. Päikesevarjutuse päeval on tegevusse tormamiseks vara, plaane saad hakata ellu viima lähipäevil ja samm-sammult. Info, mida tegutsemiseks vajad, võib praegu veel olla varjatud, aga sul tuleb terane ja tähelepanelik olla - oluline teave jõuab peagi sinuni.

Alati on taevaste sündmuste astroloogiline mõju igaühele meist veidike erinev. Millistel teemadel võiksid plaane teha sina, milliseid soove võiksid teele saata? Palju sõltub sellest, millises astroloogilises majas Kuu loomine sinu kaardis toimub.

Loe, milliseid võimalusi pakub 30. aprilli noorkuu sulle päikesemärgist lähtuvalt!

JÄÄR 21. märts - 19. aprill