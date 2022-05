Alkeemia lugemisnurk | Robin Sharma: Mida ma õppisin Leonardo da Vincilt?

Leonardo õppis, kuidas krokodilli lõuad töötavad, milline on vasika platsenta ülesehitus ja rähni keele anatoomia, ning seda, kuidas kuuvalgus läbi karge talvetaeva kiirgab. Ta mõistis, et väljapaistev loominguline juhtimine nõuab hoolikat keskendumist, tööhobuse moodi pingutusi ja tavatut visadust. Mitte häid geene, kuulsat kooli ega õigeid ühiskondlikke sidemeid.

Kõrgeima taseme kunstnikud, arhitektid, leidurid ja juhid pole kõigi oskustega sündinud. Nende meisterlikkus on päriselt nende endi loodud (ma olen andnud endast parima, kinnitades seda läbi terve raamatu, et see muutuks sinu vaikimisi usuks, kui sa raamatu lõpuks käest paned). See silmapaistev looja veetis ühe päeva teise järel, uurides haaratult (ja kirglikult) pealtnäha kõige väiksemaid teemakesi, mis aitaksid kaasa tajude täiustamisele ja oskuste optimeerimisele, kergitamaks hiljem tervet meie tsivilisatsiooni.

Ühel unustamatul pärastlõunal, kui kõndisin kevadise Rooma tänavatel - mida ma nii väga teha armastan -, põikasin Piazza del Popolo ääres asuvasse, kuid kergesti kahe silma vahele jäävasse muuseumi. Seda reklaamis väljas lihtne silt, mis teatas, et tegu on Leonardo da Vinci tööde näitusega. Laia haardega meister Leonardo tegutses nii arhitektuuri, maalikunsti, anatoomia, skulptuuri, inseneriteaduse kui ka aeronautika vallas. Selle ebatavaliselt loomingulise hinge tööviljakus oli selgelt midagi erilist. Nagu kirjutas tema kõige kuulsam biograaf Giorgio Vasari: "Mõnikord õnnistab imeväärne taevas ühtainust inimest üleloomulikul viisil kauniduse, nõtkuse ja andekusega sellises ohtruses, et tema iga tegu on jumalik, ja kõik, mida ta teeb, tuleb Jumalalt, mitte inimosavusest."

Leonardo kirjutas ühte märkmikku 730 suurte pingutustega kätte võidetud füüsilist arusaama vee voolamise kohta. Üks teine lehekülg ilmutas 169 täpset katset saavutada ringi kvadratuur. Ühel kritseldusel oli nimekiri 67 sõnast, mis tema avastuste kohaselt kirjeldavad voolavat vett.

Kui Leonardo töötas, tegi ta seda täiesti väsimatult. Samuti raiskas ta hulga aega, nagu teevad kõik loovad inimesed (see pole ressursi väärtarvitamine - see on sinu järgmiste ideede väljahaudumine). Tõelised professionaalid usaldavad oma loomulikke tööviljakuse rütme, vaheldades hämmastavat pingsust sügava taastumisega, et nende vilumus teeniks neid kogu elu, selle asemel et nad kiiresti ja heledalt läbi põleks.

Mida enam ma selle suurmeistri loomingu üle järele mõtlesin, seda rohkem see mind inspireeris. Mida rohkem ma selle suurmehe hämmastavat väljundit vaatlesin, seda selgemaks sai mulle see, et meie kõigi sees on imestusväärsed anded. Kui oma võimeid järeleandmatult arendada ja viimistleda, lubavad need ka meil luua töid, mida kogenematud silmad peaksid jumalikuks kingituseks.

Uurigem kuut igapäevast harjumust, mis tegid Leonardost sellise virtuoosi, kelleks teda tänapäeval peetakse.

Esimene harjumus: ta kirjutas asju üles

See, mille sa üles kirjutad, võimendub sinu vaimses selguses. Ja mõtteselgus viib meisterliku tööviljakuseni. Mitme märkmiku pidamine neil teemadel, milles sa kvaliteedi poole püüdled, on tõhus viis oma ideeloomet kõrgendada, inspiratsiooni tabada, kujutlusvõimet paberil tööle panna ja oma kasvavaid teadmisi jäädvustada.

Teine harjumus: ta väljendas loomulikku uudishimu