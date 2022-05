Alexis Varnum: Päikesevarjutuse energia avab tee suurtele elumuutustele

Varjutus on võimas astroloogiline sündmus, mille käigus inimene läbib energeetilise puhastuse. Pane kirja mõtted, ideed, avastused ja Sa saad need kõik hiljem enda ellu integreerida.

Varjutuste koridori periood on suurepärane enda ümberlaadimiseks ning hea aeg enda sihtide ja kavatsuste määramiseks. Varjutuste koridori ajal võivad inimesega juhtuda ebameeldivad sündmused, neile võib tunduda, et nad kaotavad midagi väärtuslikku või nad ei saa aktsepteerida oma elus toimuvat. Kuid kõik toimub vaid selleks, et inimene saaks edasi areneda. Tuleb osata seda näha.

Varjutuste koridori ajal tuleb hoolitseda enda keha ja emotsionaalse seisundi eest. Ürita ennast mitte koormata. Sellel perioodil võimendub kõik positiivne aga samuti negatiivne. Jälgi oma mõtted, ole tähelepanelik teiste inimeste suhtes. Parem on mitte tülitseda ega vaielda, ole ettevaatlik elumuutvate otsustega ja võimalusel tee tähtsad otsused peale varjutuste koridori lõppemist.

Sinu sisemine seisund ja mõtted loovad tuleviku reaalsust. Sellel perioodil tegele oma eluga ja vaata, mida annab parandada või muuta. Selles reaalsuses, kus Sa praegu viibid, võivad toimuda ja korduda sündmused minevikust. Selleks, et vabaneda vanadest mustritest, tee midagi teisiti, astu uued sammud, võta kavasse uued tegevused, proovi midagi uut ja alusta sellest, mida Sa saaksid juba lähiajal muuta.

Varjutuste koridori ajal ole tähelepanelik detailide suhtes. On võimalik, et sinu ellu ilmuvad märgid, miski võib näidata sulle suunda. On hea aeg soengu, juuksevärvi, riietuse, meigi ja stiili muutmiseks. Luba endale seda, mida oled juba ammu tahtnud. käitu vastavalt sellele, millisest elust oled unistanud.