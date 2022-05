Uurimus kinnitab: lahkhelid suhtes aitavad luua lähedust

Tartu Ülikooli arengupsühholoogia teadurid Anni Tamm ja Pirko Tõugu uurisid peagi ilmuvas teadusartiklis konflikti narratiive. Tamme sõnul kipub olema nii, et lahkhelisid peetakse halvaks ja sageli seostatakse neid agressiivsuse ja kiusamisega. Selle vältimiseks anti uuringus osalejatele konflikti definitsioon ette. "Teadlased mõistavad konflikti nii, et kahe inimese vahel on erinevus nende eesmärkides, vajadustes, väärtustes ja soovides," lausus teadur.