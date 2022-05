Kas sina hoiad end piisavalt?

Mul on visioon sinust elamas elu erksates värvides, külluses ja suurepärase tervisega väljapoole panustamas. Selleks, et see tõeks saaks, pead ennast ja oma panust väärtustama piisavalt, et enda eest tõeliselt hästi hoolitseda. See on nagu põnevaks rännakuks valmistumine esmalt veendudes, et auto on hooldatud ja heas korras.