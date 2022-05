15 humoorikat ja teravat tsitaati elust

1. "Ärge kiirustage inimesi sitast välja aitama - see võib olla nende loomulik keskkond." Jason Statham

2. "Kui õnn on sinu poolel, saad sa hakkama ilma ajudeta." Giordano Bruno

3. "99% maailma inimestest on lollpead ja ülejäänutel on suur oht nakatuda." Thornton Wilder

4. "Alusta iga päeva naeratusega, et sellega ühele poole saada." W. C. Fields

5. "Kujutage endale ette, missugune oleks vaikus, kui inimesed räägiksid ainult seda, mida nad teavad." Karel Capek

6. "Ärge tõrelege ilmaga. Kui ilm ei muutuks, ei saaks üheksa kümnendikku inimkonnas alustada ühtegi vestlust." Kin Hubbard

7. "Alati leidub eskimoid, kes töötavad Kongo elanikele välja juhiseid, kuidas kõige hirmsama kuumuse ajal käituda." Stanislaw Jerzy Lec

8. "Elu on nagu kaubamaja: sealt leiad kõik peale selle, mida otsid." Emil Krotki

9. "Mõni päev oled sa putukas. Mõni päev oled sa auto esiklaas." Price Cobb

10. "Kõige otstarbekamalt on siin maailmas jagatud mõistust. Igaüks arvab, et temal on seda küllalt." John Galsworthy

11. "Noorte hurjutamine on oluline osa eakate tervisehoiust ja paneb neil vere kiiremini käima." Logan Pearsall Smith

12. "Vein on pidev tõendus sellest, et jumal armastab meid ja tahab, et me õnnelikud oleksime." Benjamin Franklin

13. "Pank pakub vihmavarju siis, kui päike paistab, aga kui sadama hakkab, võtab vihmavarju tagasi." Robert Frost

14. "Ma elan nii kõrgelt üle oma sissetuleku, et võib peaaegu öelda, et me elame eraldi." E. E. Cummings

15. "Elu oleks traagiline, kui see ei oleks naljakas." Stephen Hawking