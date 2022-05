Väldi kontakti nartsissistiga!

Ilmselt tunned Sa üksildust, paanikat, traumast tulenevat igatsust ja kaastunnet ning siis ei suuda Sa end takistada temaga jälle kontakti loomast.

Palun tea, et tema käitumine ei ole Sinu süü. Usalda oma sisetunnet.

See on tavaline, et kontakt nartsissistiga katkestatakse korduvalt. Kuid kuidas oleks Sul võimalik täielikult eemalduda, eemale jääda ja alustada enda tervenemise teekonda.

Sa ei pea midagi selgitama, et lõpetada suhtlust temaga

Tihti mõeldakase, et nartsissistile peab selgitusi jagama ja talle teada andma, et see on läbi. Kui Sa seda teed, siis seejärel peaks kontakti temaga kohe blokeerima ja katkestama. Kui Sa suhtlemist ei lõpeta, on oht, et ta ütleb Sulle midagi ,mis teeb nii haiget ja viib Sind selleni, et alustad enda kaitsmist ja õigustamist. Siis oled jälle tagasi lõksus.

Seda pead Sa iga hinna eest vältima! Kontakti puudumine on samm enesearmastusele lähemale . See tähendab: "Ma armastan ennast piisavalt, et päästa oma elu ja hing selle piinamise, laastamise ja hävingu eest."

Tegelikult tähendab see seda: "Ma lõpetan enda hävitamise."

Blokeeri ja kustuta

See on koht, kus Sa pead iseendale vastu astuma ja mitte jätma lahtiseid otsi. Kindlasti tuleb ette hetki, mil Sa mõtled "Huvitav, kas ta tunneb minust puudust...".

Tema blokeerimine ja kustutamine igast võimalikust kohast on suurim teene, mille Sa saad iseendale teha.

Lihtsalt kustuta!

Tema kaotamine Sinu elust

Selleks, et teda paremini vältida, peaks piirama igasugust kontakti temaga. Kui Sa oled otsustanud, et ei vaja seda inimest enam enda ellu ja Sinu missioon on terveneda ja luua enda elu, siis lõpeta tema jälgimine sotsiaalmeedias ja tema kohta uurimine tuttavate käest. Tema jälgimisel ja talle mõtlemisel ei ole mitte mingit eesmärki ega väärtust Sinu jaoks.

Blokeeri kindlasti kõik tema kontod, et Sa ei näeks, millega ta tegeleb. Samuti blokeeri teised temaga lähedalt seotud inimesed või katkesta nende sõprus.

Nartsissisti sõbrad, perekond ja lemmikloomad - Sul tuleb ka neist lahti öelda.