Aprilli lõpp toob kaasa vanast lahti laskmist ning külluse ja tänulikkuse energiat

Kaduneljapäev 28. aprillil on ideaalne aeg lasta minna kõigel, mis koormab ja on oma aja ära elanud, eelkõige mõttetasandil, sest see paneb liikuma ka materjaalse maailma protsessid. Aeg on sobilik vabastamaks end kõigest, mis takistab elamast oma hinge kutse ja südame hääle kohaselt.

Aprill on sel aastal erandlik selle poolest, et sellesse kuusse mahub kaks Kuuloomist. Aprilli teine Kuuloomine on laupäeva, 30. aprilli õhtl kell 23:28, sedakorda Päikese ja Kuuga Sõnni märgis. Selle Kuuloomisega kaasneb ka osaline Päikesevarjutus, mis põhjapoolkeral nähtav ei ole. Selle Varjutusega Kuuloomise energia avab ootamatuid võimalusi ja heidab eredat valgust seni pimeduses varjul olnule. See varjutus võib avada uksed, mille võimalikkusest me pole osanud isegi unistada. See on suurepärane ja võimas aeg manifesteerimiseks, nüüd on aeg usaldada ja avada end kõigele, mida Universumil meie jaoks varuks on. Hoides oma vibratsiooni kõrgel, saab Universum vastata samaga.

Varjutused aktiveerivad ühenduse hingetasandiga ja võivad kaasa tuua saatuslikke sündmusi, mis aitavad jõuda oma vaimses evolutsioonis uuele tasandile, viies meid alati täpselt sinna, kuhu vaja, isegi kui see alguses nii ei tundu. Varjutuse energiates võivad muutused toimuda kiirendatud tempos, tuues meid üllatavatel viisidel kohale seisundite ja tõdemusteni, milleni meie hinged on valinud selles elus vältimatult jõuda. Ilmnevaid üllatusi tuleks võtta äratuste ja märguannetena, mis juhivad oma teed ja tegevusi ümber hindama.

Ärkamishetked võivad olla ka valusad, kuid olles enese vastu aus, usaldades elu, andes vabaks ja lubades endal tagasi tõmbumise asemel pigem õitsele puhkeda, võib see viia kauaaegsete soovide täitumise ja imeliste uute seisunditeni.