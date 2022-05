Tõlgenda oma unenägusid Jungi "aktiivse kujutlusvõime" abil

Teadaolevalt on unenäod inimesi magamise ajal alati kostitanud. Ka mõned inimkonna kõige varasemad kirjutised mainivad unenägusid. Ühe vanima eepose ehk sumerite "Gilgameši" esimesel tahvlil näeb Gilgameš vahetult enne oma kaksiku Enkiduga kohtumist unenägu kivist ja kirvest, mis mõlemad taevast alla kukuvad; tema ema selgitab talle, et need sümbolid tähistavad "võimsa kaaslase" peatset saabumist. Homerose "Odüsseias" näeb Penelope unes, kuidas üks kotkas surmab 50 hane, ning tema soov täitubki, kui abikaasa Odüsseus koju jõuab ja tapab naist painavad kosilased. Ja Vanas Testamendis saab Joosep tuntuks sellega, kui tõlgendab vaarao unenäo 14 lehma kohta, kellest seitse on prisked ja seitse on lahjad.

Igal mandril võib endiselt leida selliseid inimesi, kes pöörduvad tuleviku ennustamiseks või jumalaga kontakti saamiseks just unenägude poole. Isegi mõned meist "uskmatutest" riputavad oma magamistuppa unenäopüüdja. Miks? Kuigi me tahaksime ehk eitada mõtet nähtamatust maailmast, mis mõjutab meie igapäevaelu, kahtlustame ju ometi kõik, et meie unenägudel on mingi mõte ja eesmärk?

Jungi õpetlasest kolleeg Marie-Louise von Franz kirjutas, et unenäod on "looduse hääl inimese sees". Unenäod võivad osutuda pühaks paigaks, kus inimene ja kosmos kokku saavad ja suhtlevad. Jung kirjeldab oma kogutud teostes seda lähemalt:

"...unenägudes võtame enda kanda selle universaalse, ehtsa ja igavikulise inimese kuju, kes elab ürgse öö pimeduses. Seal on ta endiselt üks tervik ja see tervik on olemas tema sees, eristamatu loodusest ja vaba igasugusest egost. Just neist kõikehõlmavatest sügavikest kerkivadki esile unenäod..."