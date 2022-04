Alexis Varnum: on aeg vabaneda vanadest harjumustest ja mustritest

Tegelikult me ei peaks seda nii raskelt läbi elama, uues reaalsuses oleme meie loojad ja me saame valida, kuidas ennast tunda. Kuid selleks tuleb muuta oma peas olevat maailma, oma mõtted.

Meis istub tugevalt sees harjumus kannatada. Praegu on aeg sellest vabaneda. On olemas tehnika-praktika, mis võiks aidata. Sa justkui võtaksid endale uue identiteedi, ajutiselt ja korraks eemaldud situatsioonidest ja olukordadest ning võid öelda endale nii: "Ma olen see, kes on täis õnne. Ma olen see, kes võtab kergelt vastu kõike uut. Ma olen see, kes elab külluses. Ma olen see, kes kergelt läbib transformatsiooni". See aitab muuta enda mõtteid ja emotsionaalseid reaktsioone.

Probleem pole selles, et me vahest tunneme ebameeldivaid emotsioone: ärritust, viha, hirmu, apaatiat, üksindust, vaid selles, et me seostame ennast nende tunnetega. Samas võiksid proovida endale öelda: "Ma olen see, kes huviga uurib oma hirmu, Ma olen see, kes vaatleb oma viha". Sel hetkel Sa kohe oled väljaspool enda emotsioone. Kui mingi Sinu osa veel kardab, nutab, muretseb, siis see on vaid harjumuslik reaktsioon toimuvale, kuna me oleme liiga kaua selles elanud.

Kuid kindlasti sinus on olemas osa, mis säilitab selguse ja vaatleja positsiooni. Sa juba tead, mida tuleb teha ja kuidas, Sa juba oskad näha väljapääsu. Me suundume uude maailma läbi vabanemise vanadest mustritest.

Kui sa ei vali ennast, siis Sa jääd kinni vanasse. Iga päev saame me värsket energiat ja selle vastuvõtmine on meie valik.