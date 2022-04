NÄDALA TAROSKOOP 25.04-1.05 | Usu oma unistustesse!

Tervise osas tasub nüüd hoolega valida, millega sa oma keha ja meelt kostitad. Hea oleks pisut piirata meedia tarbimist, kui tunned, et see tekitab sinus kurvameelsust, ärevust ja stressi. Rohkem tasuks liikuda väljas, looduses ning suhelda heade sõpradega, kes su meeleolu parandavad ja sind toetavad. Nüüd oleks hea ka võtta endale mõni tervisealane eesmärk, mille suunas tegutsema asuda. Olgu selleks lubadus juua rohkem vett, liikuda rohkem, olla positiivsem, jätta mõni halb harjumus maha või muuta oma toitumist tervislikumaks.

Armastuse osas on ees ootamas tõeliselt hea nädal. See, mis on sinu jaoks õige, tugevneb ja kasvab. Tõelise armastuse teelt kaovad takistused ja suhtes süveneb lähedus, üksteisemõistmine ja sügavus. Kui oled vallaline, siis nüüd on aeg lasta kõik ootused vabaks, sest klammerdumine ei too seda, mida ootad. Mida enam sa suudad elu ja iseennast nautida, seda tõenäolisemalt jõuab sinu ellu just see õige.

Nädala energiaid esindavad sauade äss ja karikate üheksa. Nüüd on aeg mõelda sellele, mida sa oma ellu soovid ja mida mitte. Praegune aeg kannab endas häid võimalusi, et jõuda oma eesmärkidele ja unistustele lähemale. Seega, ära ole tagasihoidlik, ega mõtle "ah, mis nüüd mina" või "ma nagunii ei saa seda". Julge unistada sellest, mille järgi su hing tõeliselt igatseb ja sa hakkad nägema võimalusi, kuidas see oma reaalsusse tuua.

Nädala kaart on päike. Sinu ees on avali võimalused, mis õige tegutsemise korral lasevad sul saavutada väga edukaid tulemusi elu erinevates valdkondades. Hoia siht silme ees ja võta end kokku, et panustada täiel rinnal sellesse, mis on sinu jaoks oluline - olgu selleks, töö, eraelu või hoopis õpingud.

Nädala kaart on kuu. Sinu sisetunne töötab nüüd täistuuridel ning tänu sellele oled tundlikum ja intuitiivsem kui tavaliselt. See laseb sul ühel poolt eksimatult ära tunda õiged valikud, kuid teisalt toob ka sinu alateadvuse varjatud hirmud päevakorda. Kui suudad end tasakaalus hoida ja ära tunda, mis on õige emotsioon ja mis pelgalt sinu hirm soovimatu ees, siis suudad avada enda jaoks ukse uue ja parema eluetapi juurde.

Nädalat iseloomustab poodu. Oled oma elus jõudnud teelahkmele, kus pead otsustama, mis on sinu jaoks oluline ja mille nimel oled nõus ohvreid tooma. Sa peaksid korraks aja maha võtma ja vaatama suuremat pilt, et saada selgust, kus sa tegelikult seisad ja millised on sinu võimalused. Ära kiirusta, võta endale nii palju aega kui vajad ja tee oma valik alles siis, kui oled endas tõesti kindel.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on müntide kaheksa. Nüüd nõutakse sinult pühendumist. Mis iganes see on, mida sa teed, sul tuleb hingega asja juures olla. Pööra tähelepanu ka detailidele ja loe ridade vahelt, nii saad hoopis rohkem teadmisi ja informatsiooni. Õpi olema hetkes ja keskenduma. See laseb sul nautida seda, mida teed või siis hoopiski avab su silmad ja ehk märkad, et mõni asi on sinu elus selline, millest võiksid hoopiski vabaneda.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab karikate kuningas. Sinu jaoks saabub aeg, kus tegeled senisest enam oma hingeeluga. Tunned tõmmet vaimsete teemade suunas ning võid ka huvi tunda salateaduste vastu. Ole nüüd tähelepanelik, et märgata elu poolt saadetavaid märke, sest sinu intuitiivsed võimed pannakse proovile.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku müntide viis. Sa tunned millestki puudust ega tea, kuidas seda tunnet endas ohjata või sellest vabaneda. Saad mõistusega aru, et sul on olemas omad võimalused ja valikud, kuid ometi vasardab sinu kuklas teadmine, et sa pole mingi situatsiooniga oma elus hetkel sugugi rahul. Sul tuleb õppida mõistma, et on asju, mida sa ei saa muuta. Mõne asjaga tuleb õppida elama või siis tuleb endaga teha tugevat tööd, et see tunne ja suhtumine kaoks.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab armastajad. Esiplaanil on jõuliselt armastuse ja suhetega seotud teemad. Nüüd on aeg valikute tegemiseks. Selleks, et saada midagi või kedagi, pead sa loobuma oma elus millestki muust. Kõike lihtsalt ei saa ja kõike pole ka vaja. Mõtle enda jaoks selgeks, mis või kes on see, mille poole su süda tõeliselt igatseb. Kui oled õigel rajal, siis ei vaja sa palju, sa vajad lihtsalt seda "õiget".

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on sauade kümme. Tunned end ebakindlalt, kuna sinu õlgadel on suurem koorem, kui kanda jaksad. Kas oled endale ise võtnud liigselt kohustusi või on teiste ootused sinule liiga suured? Igal juhul peaksid endale vajadusel võtma puhkust ja näitama välja oma tõelisi mõtteid ja tundeid. Vaid nii saad ise endast arus ning ka teised saavad sind aidata.

Imelist nädalat!

