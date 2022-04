Mis teeb Sinust nartsissisti sihtmärgi?

Väärkohtlemine või armastus?

Nartsissist teab täpselt, kuidas võita Sinu usaldust, ta on selles ekspert. Maailmas on palju inimesi, kellel võib tunduda, et neil oli terve lapsepõlv ja ikka põrkavad nad elus kokku nartsissistiga. See võib juhtuda nii armusuhtes kui ka äris, kuid terve enesehinnangu ja kindla sisemise identiteediga inimesed ei talu ega jää sellise inimesega, kui "mask" on langenud. Nad lahkuvad. Neil ei ole vajadust nartsissisti vastu võidelda ega püüda taastada selle inimese hiilgust. Terve enesehinnang ei vaja midagi, et kindlustada enesearmastust, heakskiitu, ellujäämist ja turvalisust. Just nende puududes oledki nartsissist sihtmärk. Ära aja väärkohtlemist segamini armastuse ja võimalike edukate äritehingutega.

Kuidas ta Su omastab?

Nartsissist soovib ennast Sinuga võimalikult kiiresti siduda, kui ta on Su "nõrgad - sihtmärgistatud kohad" tabanud. Siis on Sul tunne, et prints valgel hobusel on Sinu ellu saabunud, kõik Su mured ja vajadused katnud ja Sa tahad temast kümne küünega kinni hoida. Sa oled tema jaoks valmis kõigeks. Järgmised kiired sammud nartsissistil on ABIELLUDA, LAPSED SAADA, RAHALINE SÕLTUVUS JA SIND ENDA ELUGA SIDUDA, et Sa siis tema oma oleksid ja hakkaksid TEDA TEENIMA. Ja kui Sa allud sellele kiirele süsteemsele tehnikale, oledki lõksus.

Üks olulisemaid tunnuseid on nartsissistil Sinuga kiire sidumine. Võid endalt küsida, kui ta nii "hea" on, kuhu siis kiirustada? Miks Sa kaasa lähed selle tempoga, mida tema dikteerib? Mis on Sinu soovid ja Sinu tempo? Kas Sa kadusid selle "headuse" ja "liblikate tekkimise" sisse ära ja läksid vooluga kaasa? Mida Sina vajad? Kas Sa julged seda väljendada? Kas Sa oled hakanud tegema asju, et tema meele järgi olla? Miks? Mõtle sellele!

Kuidas võim enda elu üle tagasi saada?