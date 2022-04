Reageerimise asemel vasta

Ärevus ähmastab meie tajusid. Mõne tulise vestluse või vaidluse käigus on ärevusel halb komme vahele segada. See räägib kõigist üle. Ärevust on võimalik vaigistada ja produktiivsemalt vestelda või isegi vaielda, kui vastata teisele praeguses hetkes kohal olles, mitte ärevuse pinnalt reageerides.