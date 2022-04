Jupiteri kuul võib leiduda elukõlblikku vett

Kui Europat katvad ulatuslikud jääseljandikud tekkisid samamoodi kui Gröönimaa omad, võib leiduda jääkooriku all väiksemaid veetaskuid üle terve kuu. Need võivad osaleda seal aineringluses, toimetades eluks vajalikke orgaanilisi ühendeid jäisest koorikust selle all peituva soolase ookeani sügavustesse, vahendab The Guardian.