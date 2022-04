KUULA ALKEEMIA PODCASTI! Anneli Urge "Teraapilised vestlused"| Kogenud loovkirjutaja Tiia Nightingale: kirjutamine on nii loominguline kui teraapiline tegevus

Pikaajalise diplomaadi Tiia Nightingale'i sulest on hiljuti ilmunud meelelahutusromaanid "Kirsi otsib meest" (Pilgrim, 2019) ja "Kirsi otsib tööd" (Pilgrim, 2022), kus tõsiseid elulisi teemasid nagu tööotsingud, palgalõhe, üksindus, truudusetus ja paarisuhete haprus, vaadeldakse läbi pehmendava huumoriprisma, mis teeb lugemise ülimalt nauditavaks. Autor julgustab kuulajaid oma kogemusi ja läbielamisi paberile panema, sest iga inimese lugu on raamatut väärt ja isegi sahtlisse kirjutamine tervendava toimega. Naljaraamatute kirjutamine on Tiiale segastel aegadel palju rõõmu valmistanud ja pannud teda mõistma, et inimene pole oma muredega kunagi üksi ning igas olukorras on alati lahendus.