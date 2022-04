23. aprill on rahvakalendri järgi metsajumal Uku püha

Tänavu möödub Harju sõjast algusest 679 aastat. Seda ajaloosyndmust on hakatud hiljem nimetama Jyriöö ylestõusuks. Kummati ei esinda Pyha Jyri mitte meie esivanemaid ja nende vabadusvõitlust, vaid okupante ja meie rahva kallal toime pandud inimsusevastaseid kuritegusid. Jyripäeva nimetuse tõid meile okupandid. Okupantide vastu toimunud ylestõusu nimetamine Pyha Georgi ehk Jyri järgi on sama hea, kui nimetada metsavendade mälestuspäeva Lavrenti Beria päevaks, või tähistada kyyditamise aastapäeva Stalini kujule lilli viies. Olgu siis pigem Harju sõda või karjalaskepäeva ylestõus. Toris asuva ja Mati Karmini loodud Pyha Jyri kuju juures imetleme kindlasti selle kunstilist teostust, peame lugu ka Jyridest, kes on tublid ja ausad. Kuid vabadusvõitlust Pyha Jüri ehk Georgi kuju juures meenutada ei synni, see oleks pyhaduseteotus ja esivanemate mälestuse ryvetamine. Sajandite jooksul on langenud paljud esivanemad, kaitstes meie maad vallutajate, röövlite ja hiiehävitaje eest ja röövlite kaitsepühak Pyha Jyri esindab just neid viimaseid.