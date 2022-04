Ilona Karula: kuidas katkestada negatiivseid suhteid?

Sageli soovitatakse negatiivsetest, kadedatest, õelatest ja kibestunud inimestest eemale hoida ja mitte nendega suhelda. See on aga väga keeruline, sest igaühes meist on varjul nii üht kui teist, lihtsalt erinevatel eluperioodidel ja olukordades löövad kehvad iseloomujooned võimendunud kujul välja. Selleks, et mitte põgeneda terve maailma "kurjuse" eest on mul parem soovitus, kirjutab Ilona Karula lehel Algolemus.com.