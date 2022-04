15 minutit elu lõpuni

Unenägijana ja Teise tähelepanu kogejana/kasutajana on kõik sellised sündmused minu jaoks hetked, kus pole emotsioone, vaid ainult teadlikkus ja otsusepõhine tegutsemine. Olen alati kasutanud unenägemist ja unenägusid kui keskkonda, kus on võimalik kogeda kõike seda, mis on oluline, millest saab õppida ja mis annab mulle teadvusena lisamõõtme tunnetuse läbi. Kuna sealsed võimalused selle reaalsuse sündmuste läbielamiseks on kordades suuremad, kuna paljud füüsikaseadused ei kehti.

Minu unenägemises oli tavaline päev - päike paistis, inimesed minu ümber olid kaunid ja kenad, riietused ilusad, miski ei viidanud sellele, et kohe on kõik läbi. Elus on kõik ootamatu, nii ka selles unenägemises, kus äkki helistas mulle sõber ja teatas, et tal on elada 15 minutit ja ta tahaks, et ma oleks tema jaoks olemas täpselt nii kaua, kuniks on veel elu. Pean mainima, et tegevus toimus Torni jalamil.

Ma küsisin, et kas ta tunneb hirmu? Kas tal on midagi, mida tahab öelda või mida ma saan tema heaks teha, et see oleks elu parimad viimased 15 minutit.

Samal hetkel vaheldusid meil rollid ja hoopis mina olin see, kellel oli jäänud elada 15 minutit ja kell hakkas uuesti ennast nullini loendama. Sõber küsis, et miks ma vait olen, kas minuga on kõik korras? "Jah, nii korras, kui olla saab, arvestades, et elada on jäänud 14 minutit 56 sekundit ja siis mu süda seiskub, kuna mul on infarkt," vastasin emotsioonitult.

"Kas sul on hirm?" küsis ta. Vastasin: "Ei" ja lisasin: "Minus on sügav rahu, kuna kõik, mis olen teinud, on armastuse pärast ja kõik, mis jätnud tegemata, on olnud samuti armastuse pärast."