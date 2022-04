Täna tähistatakse rahvusvahelist Maa päeva

Tänavuse aasta teemaks on "Investeerime meie planeeti". Praegu on viimane aeg seda kõike muuta - ärikliimat, poliitilist kliimat ja seda, kuidas me kliimaga seotud meetmeid rakendame. Nüüd on aeg hoida ja kaitsta oma tervist, perekonda ja elukeskkonda.