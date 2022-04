Põhjused, mis võivad inimest tõmmata emotsionaalselt vägivaldse partneri suunas

• Väga lihtne on enese teadmata emotsionaalselt vägivaldse inimesega suhtesse astuda, sest kontrolliv ja häbistav taktika on raskesti märgatav.

• Vägivaldsed inimesed näivad alguses sageli hoolivate ja armastavate inimestena. Ja mõned neist seda ka on. Kuid tasahilju, kasutades selleks palju erinevaid strateegiaid, muutuvad nad üha kontrollivamaks ja häbistavamaks.

• Mõnedel vägivaldsetel tüüpidel on varjatud tumedam pool, mida nad teadlikult enamuse inimeste eest peidavad. See pool avaldub alles siis, kui nad on kellegagi emotsionaalselt ja intiimselt seotud. Kõik inimesed tööl ja mujal kirjeldavad neid kenade ja hoolivatena.

• Erinevalt su paljudest varasematest kallimatest, kes pole suhtele pühenduda tahtnud, võib vägivaldne partner otsekohe tunduda püsisuhtest huvitatuna. Ta võib isegi esimesest hetkest saadik tahta peaaegu kogu aeg koos olla. See võib tunduda väga kütkestavana, eriti kui sind varasemates suhetes palju üksi on jäetud või ignoreeritud või kui pole üldse tahetud pühenduda.

• Alguses asetas su partner sind pjedestaalile ning muudkui rääkis, kui imeline sa oled ja kuidas ta kedagi sinusarnast kunagi kohanud pole. See on eriti kütkestav madala enesehinnanguga inimestele või kelle vanemad või varasemad partnerid on neid palju kritiseerinud.

• Üldjuhul enamus inimesi abiellub või astub püsisuhtesse, sest neil on tunne, et nende partner aktsepteerib neid tingimusteta, võimalik, et neil on see kogemus alles esimest korda elus. Kui sind lapsena tingimusteta ei armastatud, siis täiskasvanuna on tingimusteta armastatud ja aktsepteeritud olemise tunde kogemine eriti võimas ning võib su teha väga haavatavaks. Lisaks võivad paljud emotsionaalselt vägivaldsed inimesed olla üliosavad manipuleerima ja inimeste haavatavust nende enda vastu ära kasutama.