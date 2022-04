5 asja, mida nartsissist ei talu

Nartsissist ei talu alljärgnevaid asju:



1. Tal ei ole piisavalt tähelepanu

Kui nartsissisti energiavaru hakkab otsa saama - ta ei saa enam tähelepanu, mis on võimaldanud tal tunda, et ta on oluline ja eksisteerib, siis hakkab tema seest pulbitsema näriv tühjus ja ärevus. Seda on väga kerge märgata, kui nartsissistil ei ole piisavalt energiat ja tähelepanu, et oma ego ja ebakindlust toita, siis muutub ta jonnakaks ja tujukaks.

2. Inimesi, kes ei usu, et ta on autoriteet

Nartsissist vajab, et inimesed usuksid, et tema on eriline ja andekas. Ta võib olla väga häiritud kui vestlusesse astub inimene, kellel on rohkem teadmisi ja kogemusi. Ta võib proovida vestluses võimu endale haarata ja mitte lasta teisel rääkida. Kui ei ole võimalik muuta teemat või võimu endale saada, siis ta lahkub ja halvustab neid, kelle peale ta kade on.

3. Sa oled õnnelik

Kui ta märkab, et Sa oled võimeline tundma ja kogema häid tundeid, samal ajal kui tema tunneb end sisemiset surnuna. See on nartsissisti jaoks solvav, kui Sinu õnnetunne on seotud kellegi või millegi muuga peale tema. Nartsissist usub, et tema peaks olema Sinu maailma keskpunkt. Ja KUIDAS SA JULGED OLLA ÕNNELIK, kui tema ei saa olla? Ta teeb kõik, et Sinu häid emotsioone alla suruda.

4. Sa oled edukas

Nartsissist arvab, et tema peaks saama kogu tunnustuse, tähelepanu ja heakskiidu. Ta on patoloogiliset armukade ja kade, kui Sina saad tunnustust. Tõenäoliselt karistab ta Sind selle eest emotsionaalse distantsiga, alandamisega, mõnitamise ja halvustamisega. Ta võistleb Sinuga. Ta usub, et kui Sa koged eduelamust, võtad ära osa sellest, mida nartsissist ellujäämiseks vajab - võimu, tähelepanu ja kiitust.

5. Sa oled atraktiivsem kui tema