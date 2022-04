Kuidas analüüsida unenägu Jungi unenäoanalüüsi abil?

Selle artikli jaoks uurimistööd tehes üllatas mind tõik, et isegi 21. sajandil on vastused unenägude kohta käivatele küsimustele "miks?" ja "kuidas?" suuresti jäänud samaks nagu Sigmund Freudi ja Carl Jungi ajal. Neist kahest köitis mind enim just Jungi teooria. Tema pidas unenägusid sõnumiteks inimese alateadvuselt: "Unenäod on alateadliku meele erapooletud ja spontaansed tulemid, mille üle puudub inimese tahtel igasugune kontroll. Need tulevad puhtalt inimese loomusest; need näitavad meile ilustamata ja loomulikku tõde ning sobivad seetõttu ülihästi meile tagasi andma sellist hoiakut, mis vastaks meie põhilisele inimloomusele, juhul kui meie teadvus on eksinud liiga kaugele oma alustest ja sattunud ummikusse." Carl Jungi kogutud teostest (10:317)

Tavaliselt ma oma unenägusid ei mäleta, aga see oli nii värvikas, et jutustasin sellest kõnealuse pühapäeva hommikul õhinal ka oma elukaaslasele. Hiljem samal päeval läksime jalutama Baltimore'i sisesadama ümbrusse, astusime läbi ka äsja avatud Whole Foodsi kauplusest ning otsustasime kaldapealsel pisut aega veeta. Valisin sobiva koha ja istusin sealsele puupingile. Heitsin korraks pilgu maha ega suutnud oma silmi uskuda. Sipelgad. Nägin samu sipelgaid nagu enne oma unenäoski.

Nii ma siis sisenen tema kabinetti ja näen seal nahast tugitooli. Lähemale astudes märkan, et tool on kaetud sipelgatega ning mingi kleepuva ainega, mis võis olla kas mesi või puuvaik. Ma ei osanud täpselt öelda, kumb.

Olen tööl kusagil avatud plaaniga kontoris, kus töötajate boksid on paigutatud ridamisi nagu konveierliinil. Igal boksil on ühine keskmine sein vahetult selle vastas asuva samasuguse boksiga. Unenäos istun mina ühes boksis, samas kui mu kolleeg Phillip istub minu vastasboksis.

See on huvitav leid, sest mind paelub juba niigi sünkroonsuse ja mütoloogia uurimine. Nüüd võin lisada müsteeriumitele ka unenäod ja alateadvuse.

Kui unenäod on sõnumid alateadvuselt, siis mida püüdis mu alateadvus mulle öelda?

Hoiatus unenäoanalüüsi kohta

Enne alustamist ka üks hoiatus. Unenäoanalüüs hõlmab inimese alateadvust ja võib tõstatada teemasid, mida parema meelega vältida tahaksid. See pole mingi mäng. Jung kirjutas selle kohta järgmist:

"Me eksime rängalt, kui arvame, et alateadvus on midagi kahjutut, mida võib kasutada lihtsalt meelelahutuseks või seltskonnamänguks. Mõistagi pole alateadvus alati ja igas olukorras tingimata ohtlik, aga niipea, kui ilmneb mõni neuroos, on tegu märgiga erilisest energia kuhjumisest inimese alateadvuses - otsekui laenguga, mis võib plahvatada. Siinkohal tuleb olla ettevaatlik. Iial ei või teada, mis võib vallanduda siis, kui hakata unenägusid analüüsima. Nõnda võib käivitada midagi sellist, mis seni on olnud nähtamatu ja sügavale maetud ning suure tõenäosusega oleks varem või hiljem niigi päevavalgele tulnud - aga võib-olla ka mitte. See on justkui kaevu kaevamine pinnasesse, kus on oht kogemata vulkaani peale sattuda. Neurootiliste sümptomite ilmnemisel tuleb käituda väga ettevaatlikult."

Teisisõnu lähenege asjale tasa ja targu. Peatuge kohe, kui tunnete, et miski on valesti. Ja kui olete endiselt huvitatud unenägude tõlgendamise uurimisest, siis miks mitte pöörduda mõne kohaliku Jungi analüütiku poole? See on täitsa hea mõte.

Unenägude tõlgendamise samm-sammuline protsess

Järgnevad sammud on võetud Jungi psühhoterapeudilt Robert Johnsonilt, kes on kirjutanud raamatu "Inner Work: Using Dreams and Active Imagination for Personal Growth". Lugesin seda raamatut juba neli aastat tagasi, aga mul pole varem tekkinud huvi sel teemal kirjutada.

Pange unenägu detailselt kirja

Leidke seoseid

Ühendage unenäopildid enda sisimas toimuvaga

Tõlgendage unenägu

Tehke unenäo kinnistamiseks rituaal

Esimene samm - Pange unenägu detailselt kirja