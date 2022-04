3 RETSEPTI TUDENGILE: kuidas saada soodne kõhutäis?

Korraldaja ja Loomuse juhatuse liikme Annaliisa Posti sõnul on üritusele oodatud nii tudengid kui ka teised huvilised, kes soovivad veganluse kohta rohkem teada saada, kuulata veganitest tudengite kogemuslugusid ning nautida head vegantoitu. "On levinud väärarusaam, et vegantoit on kallis, kuid tegelikult see nii pole. Üritusel avamegi seda teemat eriilmeliste esinejate toel ning jagame nippe, kuidas hoida toidukorv soodne nii, et ei peaks maitses kompromisse tegema," lisas ta.