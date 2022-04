Merkuuri kraatrijää on kosmilist päritolu

Merkuur on Päikesesüsteemi kuumim planeet, ometi leidub sealgi päris ehtsat jääd — külmunud vett. Teadlased teavad nüüd paremini kui enne, kuidas on Merkuurile jõudnud see vesi, millest see polaaralade varjuliste kraatripõhjade mitme meetri paksune jääkate on moodustunud, vahendab Novaator.err.ee.