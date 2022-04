Teadlikkusepõhine emotsioonide vabastamise tehnika (EFT) ehk tänapäevane koputamisteraapia

Kuigi EFT on nii üks tõhusamaid eneseabitehnikaid kui teraapiavahendeid, on aeg edasi läinud ja viisid, mis 70ndatel ja 90ndatel töötasid vajavad täna täiendamist. Miks? Inimkeha ja ka -hing on tõesti samad, kuid meie kui inimeste viis iseendast aru saada, kontakt iseendaga on muutunud kehvemaks tänu oluliselt suurenenud infomürale, pidevatele nutiseadmete kasutamisele ja kaugenemisele oma algloomusest.

Kasutades heas mõttes ära EFT kui tehnika parimaid külgi, aga lisades juurde tänapäevased mindfulnessi (teadveloleku) tehnikad, sündiski Teadlikkusepõhine EFT.

Mis eristab teadlikkusepõhist EFT'd tavalisest EFT'st?

Esimene ja kõige suurem vahe on see, et teadlikkusepõhises EFT'l on oluline osa oskustekogumil, mis võimaldavad oma emotsioonidega kontakti saada. Tänapäeva inimene elab aina enam nö peas, püüdes oma probleemidele, ebameeldivatele emotsioonidele ja aistingutele lahendust leida läbi probleemi korduva analüüsimise ja (üle)mõtlemise. Ometigi on emotsioonid, mõtted ja kehalised aistingud nagu iseseisvad raudteerööpad, mis omavahel kokku ei puutu, mis omakorda tähendab, et püüdes läbi analüüsimise lahendada emotsionaalset valu ei anna sageli muud tulemust kui tõdemust, et probleem ei ole lahendatav.

Kasutades mitmeid teadveloleku (mindfulness) harjutusi, tekib parem oskus iseendast, oma emotsioonidest, aistingutest ja mõtetest aru saada, areneb oskus neid jälgida ja vaadelda, misläbi on ka parem võimalus neid lahustada. META-EFT õpetaja Tron Enger on ütelnud, et enamasti on põhjus, miks EFT ei tööta inimese oskamatuses emotsiooniga ühendust saada ehk probleemi sõnastada. Ka tänasel päeval igapäevases teraapiatöös juhtub sageli nii, et inimene ei oska või julge emotsiooni kogeda ja selle asemel valib probleemi korduva jutustamise või analüüsimise. Teadvelolekuharjutused aitavad tulla tagasi emotsiooni ja ka keha aistingute juurde ja seega suurendavad oluliselt EFT kui tehnika positiivseid tulemusi.