Alexis Varnum: iga inimene vastutab enda elu eest

Hullumeelsus alles võtab tuure üles. Selle hulluses ja möllus osalemisega me pidurdame enda muutmist ja kaotame enda võimalused. Kahjuks jätkame niiviisi endiselt ohvri rollis olemist. See kõik on meie ego mäng, milles me kogeme "harjumuslikult" nii tuttavaid emotsioone: mahajäetuse tunnet, ebaõigluse ja solvumise tunnet ning kaebamine, koputamine, pretensioonid, vihkamine ja vaenulikkus muutuvad elu osadeks. Meie ego on harjunud neid tundeid tundma, see on kui sõltuvus.

Arvad, et ego soovib, et me oleksime õnnelikud? Ei, ego vaid tahab, et tunneksid samu vanu ja mittetõeseid tundeid: ma olen üksi, mind keegi ei mõista ega armasta, mind keegi ei väärtusta, olen edutu, mind petetakse, rünnatakse ja tehakse haiget, teised ainult ootavad minu surma.

Kunagi ammu mängisime rolle selleks, et end välja elada. Meie abitus praegu on mõistetav, sest me ei oska öelda, et jah, see olen mina, ma tahan seda ja seda ning valin, et ma liigun selle suunas, mida ma olen endale valinud. Me kardame, kuid see hirm on vana muster ja praeguseks aeg on muutunud. Praegu tuleb teadvustada, mida Sa tegelikult endale tahad, mida Sa endale valid.

Tuleb olla aus iseendaga. Paljud meist elavad nii nagu ümbritsevad ja lähedased lubavad. Aga teised peaksid lubama sul oma elu muuta ja peavad Sind mõistma. Midagi ei toimu, ei arengut ega muutusi, kui sa ei saa teha iseenda valikuid. Selliste "mängude" eest tuleb maksta oma õnnega, tervisega ja oma hinge potentsiaaliga.

Kui Sa taas leiad ennast vanades mustrites, näiteks karjud kodus oma laste peale, siis sellest on võimalik kohe vabaneda, kui Sa siiralt kahetsed ja palud andeks oma laste või lähedaste käest. Peamine - andesta ennast, sest need on Sinu emotsioonid. Mõista, et Sa mängid vaid mingit rolli, kuid praegu ja edaspidi valid armastuse. Iga inimene vastutab enda elu eest. Mitte keegi ei saa Sind juhatada valguse poole, selleks peab olema isiklik soov ja tegevus selle suunas.