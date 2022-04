Loe elulist ja humoorikat katkendit äsja ilmunud raamatust "Kirsi otsib tööd"

Raamatu "Kirsi otsib tööd" sündmused on pärit reaalsest elust ja äratundmisrõõmu on nii naistel kui meestel. Kirsi ja Katariina on kaunid ja ulakad naised. Üks otsib tööd ja teine meest. Nende rõõmsameelset elunautimist segab süvenev mure töötusest tingitud peatse rahapuuduse, üksilduse ja Eesti tuleviku pärast. Kas väike vein aitab? Kust leida sobiv töökoht ja elukaaslane? Mida teha, et valimised võidaks vaid ausad ja väärikad? Mis saab maailmast edasi?



Tiia Nightingale on kogenud loovkirjutaja, kes pakub huumori pehmendava jõuga sissevaadet sellistesse tõsistesse teemadesse nagu tööotsingud, palgalõhe, demograafiast tingitud naiste üksindus, sõltumine meestest, paarisuhete haprus ja truudusetus ning inimmaailma muutumine ajas.



See raamat on mõeldud meelelahutuseks täiskasvanutele.