NÄDALA TAROSKOOP 18.-24.04 | Ole teadlikult käesolevas hetkes ja ära lase end konfliktidesse kaasata

Nädala võtab kokku müntide rüütel. Nüüd on sinu jaoks saabunud aeg, kus teed tööd ja näed vaeva. Oled oma eesmärkidele täielikult pühendunud, kuid selleks, et sa ei põleks läbi ja et sinu elus oleks ka veidi vaheldust, luba endale piisavalt puhkust ja lõbustusi. Ole avatud ja ära karda ka pisut riskida, sest julgete päralt on maailm.

Tervise osas peaksid eelkõige tähelepanu pöörama sellele, kas saad olla sina ise. Erinevad inimsuhted, töö ja igapäevased toimingud võivad haarata sind nii endasse, et kaotad oma tõelise mina. Selleks, et saaksid olla tõeliselt ehe, õpi enda jaoks aega peatama. Teadvusta endale, mida ja miks sa teed. Tegele stressi ja ärevuse leevendamisega.

Tööasjades võid tunda, et konkurendid kipuvad kuklasse hingama või siis teeb mõni töökaaslaslane või ülemus sinu elu üsna keeruliseks sellega, et nõuab pidevalt enamat ja enamat. Ette võib tulla ka egode vahelisi kokkupõrkeid. Siinkohal aga tasub tõesti lähtuda vanast tarkuseterast, et targem annab järele. Ära mine kaasa intriigide, ebaausate võtete ega ärategemisega. Tee oma asja ja jää rahuliku südamega oma liistude juurde. Sind võib toetada ka keegi heatahtlik mentor või inimene, kes on sinu jaoks hinnatud ja austusväärne.

Armastuse osas võiks kõik olla idee poolest justkui rahulik, turvaline ja stabiilne, kuid justkui iseenesest kerkivad üles arusaamatused ja tüliküsimused, mille osas inimesed ei suuda säilitada selget pead ning lubavad endal konfliktiga kaasa minna. Võid ühtlasi ka tunda, et suhe, mille positiivset edenemist sa väga ootad, on jõudnud seisaku faasi. Asjad ei liigu selles suunas, kuhu sa soovid ning see võib muuta närviliseks ja rahulolematuks.

Nädala energiaid esindavad sauade viis ja müntide kuningas. Ees ootavad sündmused, kus võid kokku puutuda eriarvamuste, konfliktide või ülekeevate emotsioonidega. Kõige olulisem on tähele panna oma tundeid ja mitte lasta end kaasa kiskuda teemadesse, mis vaid kulutavad sinu energiat ja häirivad meelerahu. Õpi suunama oma tähelepanu sellele, mis on tõeliselt oluline.

Nädala võtab kokku sauade paaž. Nüüd peaksid alustama uut lehekülge oma elus. Kui oled olnud mõne aspektiga rahulolematu, siis just nüüd on saabunud õige aeg teha muutusi. Sulle ulatatakse ka väljastpoolt abikäsi - saad enda jaoks huvitavat informatsiooni, mis lihtsustab sul edasiliikumist ja valikute tegemist. Tunned, kuidas on hakanud toimuma positiivsed arengud ning see süstib sinusse optimismi ja teotahet.

Nädala kaart on sauade kaks. Sinu ette on nüüd seatud erinevad võimalused, mille vahel pead langetama valiku. Selleks, et teha õigeid otsuseid, pead võtma kokku oma julguse ja sisemise jõu. Praegu toetavad sind ka sinu intuitsioon ja universum, mis saadab sinu teele märke, mida sul tuleb vaid tähele panna. Võta endale aega, tunneta ja jälgi, nii teed enda jaoks õiged valikud.

Nädalat iseloomustab karikate kuus. Oled mõtetega mineviku juures ning võid muutuda kohati üsna nostalgiliseks või lausa melanhoolseks. Samas on praegune aeg suurepärane unistuste täitumiseks. Sinu kannatlik ootus on end ära tasumas, sest pikaaegsed soovunelmad hakkavad nüüd lõpuks realiseeruma ning pakuvad sulle rõõmu ja rahulolu.

Nädala energiad võtab kokku karikate kolm. Kätte on jõudnud aeg, kus sinu elus on palju suhtlemist, rõõmsaid hetki ja põnevust. Saad nautida elu helgemat poolt ja tuled toime kõigega, mis su teele satub. Sinu ümbritsevad head sõbrad ja lähedased inimesed, kelle toetus ja olemasolu valmistavad sulle rõõmu.

Nädala kaart on sauade rüütel. Saabuvad muutused ja aktiivne tegutsemine avavad sinu jaoks uued võimalused. Sind ootab ees kas tööelu või koduga seotud olulise perioodi lõpp ja uue tasandi algus. Tunned endas energiat ja soovi edasi liikuda ning oma ellu vaheldust tuua. Väga suure tõenäosusega võtad nüüd ette ka mõne reisi, mis pakub nii praktilist kasu kui ka põnevust. Suhted ümbritsevatega on väga head, leiad lihtsalt mõttekaaslasi ja uusi sõpru.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab müntide seitse. Käes on aeg, kus saad nautida oma tegemiste vilju. Seda eelkõige töö- ja rahaasju puudutavates küsimustes. Nüüd on mõistlik veidikeseks ka suurem hoog maha võtta, et vaadata tagasi tehtud töödele ning sealt mõned õppetunnid kõrva taha panna tuleviku tarbeks.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on kuu. Sa oled praegu oma elus faasis, kus intuitiivne tundlikkus on suurenenud ja seetõttu koged tundeid ja mõtteid, mis võivad sind esialgu pisut segadusse ajada. Pead suutma oma meelt rahustada ning oma mõttemaailma tasakaalus hoida. Kui sul õnnestub end häälestada positiivsele, siis suudad korda saata suuri asju.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab tugevus. Sel nädalal tegeled teemadega, kus pead mängu panema oma vaimse ja emotsionaalse tugevuse. See võib tähendada nii rasked jutuajamisi mõne töö- või eraeluga seotud teema osas, kui ka julgust näidata välja oma tõelisi tundeid. Selleks, et julgeksid olla tõeliselt sina ise, koos oma nõrkuste ja vigadega, pead vahel kogu oma sisemise jõu kokku võtma. Kuid olles seda teinud, leiad alati, et asi on seda väärt. Sest vaid nii saad sa liikuda edasi oma tõelisel südamega rajal.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku sauade seitse. Tunnetad enda ümber pinget ja sellest tulenevalt võtad igaks juhuks sisse kaitseasendi. Kõige olulisem on sul jääda kindlaks oma uskumustele. Ei ole vaja oma veendumustest taganeda pelgalt sellepärast, et see aitaks ära hoida teistepoolse halvakspanu või pingelised suhted. Kui tunned, et oled teinud õige otsuse, siis vajadusel leiad endas jõu ka oma seisukohti kaitsta.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab mõõkade kuus. Nüüd hakkavad asjad sinu jaoks liikuma positiivses suunas. Kui varasemalt tundsid, et oled ummikus või pead ebameeldivustega silmitsi seisma, siis nüüd lõpuks tunned, et asjad hakkavad tasapisi paranema. Muutused ei tule küll üleöö, kuid samm sammult liigud eemale sellest, mis on sulle meelehärmi valmistanud. Võimalikud on ka reisimised, mis sulle vaheldust pakuvad ja meeleolu tõstavad.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on maag. Tunned nüüd, et oled oma mõtetes ning tegudes täielikult vaba ja iseseisev. Sul on oma elu kujundamise plaan ning asud seda ka otsustavalt ellu viima. Sa ei karda ka riskida ning vajadusel teistega manipuleerida, et oma eesmärke saavutada. Kui sa tead, mida sa tahad, siis ei suuda praegu mitte miski ega keegi sind takistada oma soove ellu viimast.

Imelist nädalat!