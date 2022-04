Praegu on toimumas väga suured kosmilised manöövrid, nihked ja muundumised, mis ei jäta puudutamata kedagi

Päike siirdub Jäärast Sõnni märki kolmapäeva, 20. aprilli varahommikul. Nüüd on aeg pisut hoogu maha võtta, et hinge tõmmata, enese eest hoolitseda, end toita, mõtiskleda ja pilku teritada. Eriti tähtis on harjutada oma mõtete ja tunnete valitsemist ja oma elu ning tervise eest vastutamist, sest sinu valitud mõtte- ja tundeenergia ja tasandid on just need, mida sa elus väestad ja kasvatad nii iseenese kui ka oma pere ja lähedaste, koleegide ja kogu inimkonna jaoks tervikuna.

On aeg võtta vastutus oma loomingu eest ja teha vajalikud muutused iseendas.Ise oma mõtete ja tunnete üle valitsemine, nende valimine ja muundamine on kõige võimsam alkeemiline protsess ja maagiline praktika, see on tõeline loomine. See on ainus viis muuta maailma, läbi iseenda. Kes ei õpi looma uut kvaliteeti ise, enda sees, see ei ole valmis ka astuma uude maailma ega tõusma kõrgematesse sagedustesse.

Praegused energiad toetavad võimsalt selle igapäevase mõttemaagia õppimist ja pidevat harjutamist. Igaüks õpib omas tempos, tähtis on, et oldaks valmis lahti laskma vanast, sisseharjunust, avanetaks uuele ja loobutaks vastupanust muutustele. Tähtis on olla õigel teel. Sellest annab sulle teada su sisetunne, mis teeb olemise kohe ebamugavaks ja ahtaks, kui teelt eksid või üritad minna ego jõudu kasutades enda jaoks valet teed pidi. Jää oma sisetundele truuks hoolimata välistest teguritest, sisetunne ei valeta, nagu ei valeta ka keha. Kuula ennast, märka ja kuula oma keha märguandeid. Sinu hinge teekonnast ei tea keegi rohkem kui sina ise. Usalda oma sügavat sisemist tarkust, ka läbides pimedaid ja raskeid etappe oma teekonnal.