Loobu jäikusest ja pidevast kontrollimise soovist

Siis, kui tegutsed lähtuvalt ühendusest ja voolust, mitte harjumusest ja egost, on su tegudel parem, harmoonilisem tulemus. Kas sa hakkad nägema seost päästikute, aktsepteerimise, paindlikkuse ja enda arengu vahel? Sinus on universaalne energia shakti, mis jõustab iga su hingetõmmet. Sind paneb liikuma elujõu energia prana. See tahab loomupäraselt alati tõusta kõrgemasse, avardunumasse seisundisse. See tõukab sind sinu Tegeliku Mina kogemise poole. Aga sinu vastupanu, su kontrollimisvajadus ja paindlikkuse puudumine nurjavad selle liikumise, aeglustavad selle hoogu ja põhjustavad sinu eraldatuse ja kannatuse. Aktsepteerimine ja paindlikkus taastavad shakti ja prana loomuliku voolamise. Need toovad rahu ja lõpetavad kannatuse, kiirendavad sinu avardumist ja arengut.

Huvitav, et me mõtleme kõigest oma elus kui negatiivsest või positiivsest. Olla stressis, hirmul, haige, üksik või rahapuuduses on kõik "negatiivsed" kogemused, mida tuleb vältida. Olla suhtes, juua Tahiti rannas kokteili, olla täiuslikult heas vormis ja terve või omada prestiižset kõrgepalgalist töökohta on kõik "positiivsed" kogemused, mille poole tuleb püüelda. Sa arvad, et ilma mis tahes sunni või hirmuta on hea olla, aga kohustused on rasked ja tüütud. Kuid kõik sellised hinnangud on vaid eraldatuse, väärate ettekujutuste ja ühiskondliku programmeerimise tulemus. Sa tajud kõike mitte lähtuvalt neutraalsusest, vaid ajupesu mõjudest ja oma egost. Selle tulemusena oled sa eluga pidevas vastasseisus, sest see pole niisugune, mis sinu meelest oleks mugav. Aga see pole elu asi. Elu asi on viia sind sinu Tegeliku Minaga kooskõlla. Ükskõik kui ootamatu või isegi valus on praegu su elu, tahab see tuua sind avardunud olekusse.