Uuring: Maad võis tabada teisest planeedisüsteemist pärit meteoor

Meteoor CNEOS 2014-01-08 püüdis Harvardi astronoomide Amir Siraji ja Avi Loebi tähelepanu juba 2019. aastal. Paar aastat varem leitud tähtedevaheline objekt 'Oumuamua inspireeris toona teadlasi uuesti läbi vaatama varem kogutud andmeid koondavaid katalooge. Neist ühte, Maalähedaste objektide uurimise keskuse andmebaasi jõuavad muu hulgas Ameerika Ühendriikide luuresatelliitide vaatevälja jäänud meteoorid. Lisaks ajale ja kohale on seal täpselt kirjas, kuhu suunas ja kui kiiresti need liiguvad ning kui suur on hinnanguliselt meteooride kantav energia.