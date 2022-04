Alkeemia lugemisnurk | Alexis Varnum: need on toimiva suhte märksõnad

Valemit küll pole, kuid midagi isikuteülest siiski on, mis määravad toimiva suhte mehe ja naise vahel. Need on teineteisest lugupidamine, oskus siiralt omavahel rääkida, olla meeskond ja tunda ennast meeskonna liikmena, huumorimeel ja usaldus.

Toon võrdluse poeskäimisega. Inimene läheb poodi ja tahab osta porgandit, aga selles poes porgandit ei ole. Inimene aga nõuab müüjalt porgandit, riidleb ja ähvardab, mõistmata, et müüja ei saa talle seda porgandit kasvatama hakata. Vahel on raske mõista, eriti naistel, et seesama "porgand" jääbki saamata, sest keegi ei hakka tema pärast seda kasvatama. Nii võib inimene elu jooksul mitu korda ühele ja samale rehale astuda ja kaotab nõnda oma väärtuslikku aega. Ühest suhtest välja astudes astub järgmisse ega märkagi, mida saaks endas muuta, et järgmine suhe oleks õnnelik. Ta mõtleb hoopis, et uus suhe aitab tal õnnelik olla. Harmoonilise ja õnneliku suhte jaoks peab olema teadlik mehe ja naise olemusest ja käitumise erinevusest, partneri seksuaalsusest, temperamendist ja muust sellisest. Igaüks peab ise looma oma suhte arenemise strateegia, et osata luua armastuse ruumi, kus mõlemal oleks hea olla.

Ka uuel ajal ei tasu luua illusiooni, et kõik on väga hästi alates esimesest pilgust. Praegusteski suhetes on võimalikud probleemid, sest igaüks võtab kaasa enda elukogemused. Kui inimene teab, mida ta tahab ja väärtustab, ei loo ootusi ja nõudeid, partnerid ei võitle, austatakse enda ja teise emotsioone ja piire, ei süüdistata enda kõrval olevat inimest selles, mis oma elus toimub, siis ei teki sügavaid perekonflikte. Inimesed toetavad üksteist rohkem ja aitavad vabaneda maskidest. Need, kes mõistavad, et vastutavad enda elu eest varem või hiljem, muutuvad ausaks iseenda suhtes. Nad kas aktsepteerivad partnerit või lähevad lahku.