Olemise ilu

Kui aga jätta hetkeks kõrvale kõik eelpool nimetatud erilised sündmused ja keskenduda lihtsalt olemise ilule. Seda võib olla isegi keeruline mõista, mida see tähendab. See ei ole tegemine, see on lihtsalt olemine. Oled ükskõik millises hetkes ja suudad olla rahus ning kerguses, armastuses ja rõõmus. Ning tohutus tänutundes, kõigi väikeste asjade eest mis Su ümber on! See tähendab inimesi, nende säravaid silmi, siiraid sõnu ja sooje kallistusi. Nemad loovad selle tunde. Või õigem oleks öelda, et Sina lood selle tunde, kogedes kõike seda. Selles olemises puuduvad maskid ja suurustamised, selle asemel huvitutakse inimestest ja nendega toimuvast - siiralt. Jagatakse unistusi, valukohti ja vaatenurki. Hoolitakse ja usaldatakse. Kus tead, et Sa võid olla Sina ise, väljendada omi mõtteid, hulle ideid ja tundeid, ühesõnaga kõike, mis tuleb. Sind mõistetakse ja armastatakse ning hinnatakse just selle pärast, et julged olla ehe - just see üks ja unikaalne Sina ise! Kas see poleks mitte imeline!