Elades elu: tee tingimusteta õnneni

Enamik inimesi ei julge lasta endal seda valikut teha, kuna nad arvavad, et see ei kuulu nende kontrolli alla. Öeldakse, et: "Nooh, muidugi ma tahan olla õnnelik, kuid mu naine jättis mu maha." Teisisõnu, inimesed tahavad olla õnnelikud, aga mitte siis, kui naine maha jätab. Kuid küsimus ei olnud selles. Küsimus oli väga lihtne: kas sa tahad olla õnnelik või mitte? Kui seda nii lihtsana hoiadki, siis näed, et tegelikkuses kuulub see sinu kontrolli alla. Asi on lihtsalt selles, et sügaval sinu sees on terve rida eelistusi, mis sulle selle tee peal ette jäävad.

Ütleme, et oled juba päevi eksinud ja ilma toiduta olnud, kuni viimaks leiad tee ühte majja. Jõuad vaevu ukseläveni, kuid suudad end siiski püsti ajada ning uksele koputada. Keegi avab sulle ukse, vaatab sind ja lausub: "Jumal küll! Vaesekene! Kas sa tahad midagi süüa? Mida sa tahaksid?" Tõtt-öelda ei ole sul mingit vahet, mida sulle pakutakse. Sa isegi ei taha selle peale mõelda. "Süüa" - on ainus, mis sa kuuldavale tood. Kui ütled, et vajad süüa, siis sa tõepoolest mõtled seda, ning siin ei puutu enam sinu eelistused asjasse. Sama kehtib õnnelik olemise kohta. Küsimus on lihtne: kas sa tahad olla õnnelik? Kui vastus on tõepoolest "jah", siis ütle seda ilma tingimusi seadmata. Sest et küsimuse tõeline mõte on see: "Kas sa tahad olla õnnelik sellest hetkest alates terve oma ülejäänud elu, vaatamata sellele, mis juhtuma hakkab?"