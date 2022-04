Kuidas elada rahuliku ja rõõmsa meelega?

Võitluseks valmis!

Kui peame mõnd olukorda üle jõu käivaks ja muretsemist väärivaks, käivitub meie kehas "võitle või põgene" reaktsioon: mandeltuum ehk aju "ohuradar" hakkab häirekella lööma ja kogu organism häälestab end ümber: adrenaliinitase veres tõuseb, lihased pingestuvad, süda lööb tugevamini ja kuna keha vajab võitluseks või põgenemiseks rohkem hapnikku, siis hingamine kiireneb. Selline organismi kohanemine on aegade algusest aidanud inimesel ohte täis keskkonnas toime tulla. Tänapäeval ei pea me põgenema metslooma eest, küll aga tuleb meil suurema või väiksema ärevusega toime tulla eksamil vastates, auditooriumi ees esinedes, konfliktsetes olukordades oma seisukohti kaitstes ja paljudes muudes sarnastes olukordades. Need on situatsioonid, kus reaalne oht puudub, aga õnnetuseks ei tee meie aju vahet, kas seisame tõepoolest silmitsi olukorraga, mis elu või tervist ohustab (ründav koer) või kujutame seda üksnes endale ette ("Mis siis, kui ma ei tea matemaatikatunnis õiget vastust ja teised naeravad mu üle?") - keha reageerib mõlemal puhul stressiga. Kui stressi sümptomid kestavad pikka aega või on väga intensiivsed, võivad tekkida tõsised terviseprobleemid nagu krooniline peavalu, lihaspinge kaelas ja seljas, seedeprobleemid, unehäired, ärevus ja depressioon.

Aju vembud

Just eelpool mainitud põhjusel - olla ohu korral kiiresti valmis reageerima - on meie aju negatiivse poole "kaldu": ta reageerib tugevamalt negatiivsetele stiimulitele, teravamalt ja kauemaks jäävad meelde just kehvad kogemused. Inimene on kahjuks loodud nii, et ta õpib pigem valu kui mõnu abil. Üks nüanss veel: kui "ohuradar" mandeltuum hüüdma hakkab, on ajukoor ehk see osa ajust, tänu millele suudame loogiliselt mõelda, ülesandeid lahendada ja keelt kasutada justkui halvatud. See takistab asjadest aru saamast, neid meeles hoidmast ning ennast rahulikult ja selgelt väljendamast.

Moehaigus rööprähklemine