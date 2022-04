Mis on gaslighting ehk ajupesu?

1. Süüdistused

"Sa oled hull, sa vajad teraapiat, kõik on Sinu süü!"

Selliseid väiteid kasutab nartsissist Sinu vastu, et katta enda jälgi ja oma süütegudest tähelepanu eemale suunata. Ta võtab kasutusele misiganes valed, et mitte ise enda süüd või väärast käitumist tunnistada. Tema peas ongi see õige käitumine- manipuleerimine ja süüdistamine. Need ongi nartsissisti suhtluse aluseks.

2. Patoloogiline eitamine

See on üks ajupesu taktika, mis toimub läbi manipulatsiooni.

Juhtub see, et Sinul on kindlad tõendid nagu e-kiri, tekst või väga ere mälestus juhtunust ja nartsissist ikka väidab Sulle: "MA EI OLE MITTE KUNAGI NII ÖELNUD/TEINUD." Ta räägib musta valgeks- peaasi, et ei peaks vabandama. Ta lihtsalt ei oska - ta pole siirast ja ausat suhtlust kogenud. Kui ta on saanud Su "ära rääkida", siis nartsissist tunneb võitu.

3. Liitlaste kasutamine

Nartsissisti liitlased võivad olla nii päris kui ka välja mõeldud. Näiteks väidab ta Sulle: "mulle öeldi, et Sind nähti rääkimas teise mehega" ja kui kui Sa temalt küsid, et kes seda rääkis siis ei tule sealt mingit konkreetset vastust. Või vahel on vastuseks selgitus, et ta lubas sellele inimesele mitte teda avaldada.

4. Valelubadused

Nartsissist annab alati valelubadusi. Kui Sinul on juba kõrini tema käitumisest ja oled valmis lahku minema, võib nartsissist teha jälle Sulle ajupesu enda valelubadustega, et ta saaks Sind ikka enda konksu otsas hoida. Eesmärgiks on Sind kasutada enda heaoluks ära - see pole seotud siiraste tunnetega.

5. Reeglite ja kokkulepete muutmine