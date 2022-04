NÄDALA TAROSKOOP 11.-17.04 | Ees ootavad jõulised muutused, mis ei allu sinu kontrollile

Nädala kaartideks on saatseratas ja sauade rüütel. Käimas on märgilised muutused, mille suund on määratud väliselt, mitte sinu enda poolt. Elus on tõusud ja mõõnad, kõik möödub. See kehtib nii heade kui halbade aegade kohta. Seetõttu tuleks hoida meeles, et kui sinu elus on ilusad ajad, siis tuleb seda kõike täiel rinnal nautida. Kui seisad silmitsi raskustega, siis ära heida meelt, sest ka kõige keerukamates oludes on mingil hetkel tulemas lahendused ja positiivsed muutused. Nädal võib endaga tuua kaasa reisimist või väljasõite. Samuti peaks nüüd olema piisavalt energiat ja pealehakkamist, et tegutseda oma unistuste ja eesmärkide nimel.