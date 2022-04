Jupiteri ja Neptuuni ühendus Kalade märgis toob sinu ellu jõulisi pöördeid

Kõrgematel tasanditel toob see vaimset ärkamist, loomingulist inspiratsiooni ja võimet muuta oma reaalsustaju, võimaldades nii individuaalselt kui ka kollektiivselt liikuda kõrgematele teadlikkuse ja teadvuse tasanditele. Jupiter ja Neptuun võivad käivitada vaimse kasvu ja avada uusi vaatenurki, kuid see võib käivitada ka puudusteadvusest tulenevaid toimetulekumehhanisme, nagu põgenemise, eitamise või reaalsusest lahtiühendamise soove.

Jupiteri ja Neptuuni mõju alla kuulub Vesi, seega võime kogeda ka üleujutusi või veevarustusprobleeme. Vesi sümboliseerib emotsioone, mistõttu on tõenäoline, et saame sel nädalal erinevate emotsioonide ajel ka pisaraid valada. Ühtlasi on see ka ülimalt loov energia, mis õhendab dimensioonidevahelisi loore, võimaldades meil näha ja mõista, mida varem pole osanud.

Jupiteri ja Neptuuni ühendus Kalades avab ukse varjatud sfääridesse ja vaatepunktidele, luues suurepärased tingimused vaimseks ärkamiseks. Neptuun on tingimusteta armastuse planeet ja Jupiter laienemise planeet. Selle ühenduse energia laseb kõigel vaimse eluga seonduval laieneda, õitseda ja kasvada. Eraldumise asemel näeme nüüd, et oleme kõik ühendatud ja väärime armastust ning et eraldatus ja lahusolek on alati olnud vaid illusioon. Selle ühenduse energias hakkab Universum pakkuma energialaineid, mis toetavad ühtsust ja ühinemist, et parandada elu kõigi inimeste jaoks siin planeedil.

Jupiter ja Neptuun avardavad meie teadlikkust, võimaldades ära tunda, et kõik pole must-valge ning Universumi silmis pole õiget ega valet, on vaid vibratsioon. Selle energia all muutub oluliseks ka oma instinktide usaldamine ja järgimine. Kui pilt on udune ja me ei näe oma harjumuspäraste meelte abil teed edasi, peame minema endasse, võtma ühendust oma kõrgemate ja peenemate meeltega, et leida õige suund edasiminekuks.