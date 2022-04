Ilona Karula: loomist takistavad iseloomujooned

Kui teiste ees teha head nägu ja selja taga rääkida halba, siis Kõiksus veeretab teele olukordi, mil pealtnäha paistab kogemus hea ja ligitõmbav, aga seest poolt on see mädanev ja kahju toov. Nagu silmakirjalik inimene ise.

Meile korrutatakse pidevalt, et ole sina ise, aga kui sa lõpuks oled enda moodi, siis jooksevad paljud su ümbert laiali ja veel rohkemate jaoks saab sinust paha-paha. Seetõttu nõuab endaks olemine suurt julgust, sest maski langetamine toob kaasa suure puhastumise ja iseseisvumise, mil sinuga jäävad need, kes jääma peavad ja sinu juurest lahkuvad need, kes minema on määratud.