Neli praktilist nippi, kuidas jõuda teadlike unenägudeni

1. REAALSUSE KONTROLLIMISE MEETOD: KAS MA OLEN UNENÄOS?

Päeva jooksul võiksid oma ärkvelolekuelus teha "reaalsuskontrolli". See tähendab, et küsid endalt, kas sa oled unenäos. Esita endale seda küsimust mitu korda päevas. Näiteks võid sa küsida seda iga kord, kui sööd, või igal täistunnil. Sa lihtsalt küsid: "Kas see on unenägu?" Mõte on selles, et tegelikult unenäos olles kerkib see küsimus instinktiivselt esile. Sinu vastus oleks: "Jah, ma olen unenäos."

Mul on palju kliente, kes peavad seda küsimust väga kasulikuks. Ent kui ma ise püüdsin arendada võimet teadlikult und näha, tegelesin ma sellega umbes kolm kuud, aga edutult. Ma ei ütle seda sinu heidutamiseks, vaid lihtsalt rõhutamaks, et teadlikuks unenägijaks saamine on tegelikult eksperimentaalne protsess. Sa võid proovida paljusid erinevaid meetodeid palju kordi, kuni üks neist sinu jaoks toimib. Niisiis palun ära anna alla, kui see võtab pisut kauem aega, kui lootsid! Lihtsalt harjuta ja naudi seda protsessi.

2. REAALSUSE KONTROLLIMISE MEETOD: KAS SA TAJUD ENNAST ESIMESES VÕI KOLMANDAS ISIKUS?

See meetod aitas mul kogeda paljusid teadlikke unenägusid. Kas sa oled näinud und, kus tundus, et vaatad filmi? Põhimõtteliselt tähendab see seda, et koged unenägu kolmandas isikus. Teiste sõnadega, sa jälgid end tegutsemas koos teiste inimestega kõrgelt (või kaugelt) ja seetõttu saad aru, et näed und.

Me ei näe end ärkvelolekuelus, kui me just ei vaata videosalvestust endast või enda peegeldust. Niisiis, kui hakkad pidevalt tähelepanu pöörama sellele, kuidas sa maailma tajud, siis võid selle ärksuse oma unenäoteadvusesse kaasa viia ning see omakorda vallandab teadlikkuse. Küsi endalt päeva jooksul: "Kas ma kogen elu esimeses isikus?"