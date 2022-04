Alkeemia lugemisnurk | Alexis Varnum : kas sa ei kavatsegi abielluda?

Ütleme, et istud rahulikult perekonna või suguvõsa peol, oled koosviibimisel kolleegide või sõpradega ja keegi naine esitab küsimuse, mis kõlab nagu kõuemürin keset selget taevast: "Kadri, millal sa kavatsed abielluda? Sa oled juba 35 ja on viimane aeg lapsed sünnitada!" Sel hetkel oled sa tähelapanu keskpunktis, kõik vaatavad sinu poole ja ootavad vastust. Naeratus kaob su näolt, sa hakkad närveerima ja mõtled, kuidas ennast õigustada ja mida tuleks öelda. See võib olla sinu jaoks valus teema. Võib-olla sa ei taha praegu abielluda ega rasedaks jääda. Tegelikult on see sinu elu ja sina otsustad, kuidas seda elada.

Kujuta endale ette, et oled ambitsioonikas, soovid teha karjääri, õpid keeli, reisid. Sinu naabrinaine või lapsehoolduspuhkusel olev sõbranna või sugulane küsib pidevalt: "Millal sa sünnitad? Mida sa pidevalt reisid, aeg on juba endale laps ja perekond muretseda." Sinu vastused "mitte praegu, pole aega" ei huvita neid. Selle inimese arvates pead sa sünnitama, olema ema ja abikaasa. Kas tema elu muutub kergemaks, kui sina sünnitad või abiellud? Ta võib olla kade su peale, sest pereelu on piiranud tema tegevusi.

Mis tegelikult toimub? Selliste küsimuste esitajat tegelikult ei huvita sinu vastus, tema jaoks on oluline tunda end tähtsana teiste silmis, aga selleks on vaja ohvrit. Ja ta valib ohvriks sinu, üksiku, mehe ja lasteta 35aastase. Oma rõõmu ja iluga tekitasid sa temas kadedust ning ta esitaski sulle ebameeldiva küsimuse. Loomulikult tunned ennast ebamugavalt, aga kas see on tema võit? Sel momendil ei ole oluline sinu sisemine reaktsioon, vaid oskus ennast ja oma piire kaitsta ning mitte lubada nautida sinu abitust sellel, kes küsis sinu jaoks ebamugava küsimuse.