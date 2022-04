Seitsmes Loomaõiguste konverents Tallinnas: Loomaõiguslus keskkonnakriisis

Üleilmse keskkonnakriisi raames räägitakse aina enam loomade tarbimisest ja kasutamisest kui ühest peamisest kriisi süvendavast tegurist. Sealjuures jäävad loomade õigused debatist kõrvale, sest keskkonnateemasid käsitletakse enamasti lähtuvalt inimkesksest maailmavaatest. Konverentsi peakorraldaja Saara Mildebergi sõnul kutsutakse loomseid tooteid küll üles vähem tarbima, kuid mitte loomade kannatuste, vaid inimkonna elus püsimise kaalutlustel. "Loomade õigused on erinevates soovitustes peaaegu kajastamata kategooria. Meie eesmärk on ühendada loomade õigused keskkonna jätkusuutlikkuse diskursusega," lisab Mildeberg.

"Konverents käib algusest peale ajaga kaasas. Eesmärk on kajastada teemasid, mis on kriitilistes loomauuringutes ja sellega seoses ka ühiskondlikes arengutes kuumad ja olulised," ütles Loomuse asutaja Kadri Taperson. "Konverentsi eesmärk on edastada sõnum, et kõik on omavahel seotud - kliimamuutused ja ühiskondlik areng, sealjuures ka erinevate liikidega koostoimimine," lisas Taperson.