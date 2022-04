Seks tulnukatega ja kiiritusest tekkinud põletushaavad – mida sisaldavad äsja avaldatud USA valitsuse ufodokumendid?

Briti väljaanne The Sun esitas juba neli aastat tagasi Pentagonile palve avaldada materjalid, mida USA kaitseluureagentuur (DIA) maaväliste objektide ja olendite kohta kogunud on. Nüüd, pärast aastaid kestnud läbirääkimisi jõudis avalikkuse ette suur hunnik dokumente, kus on kirjeldatud pehmelt öeldes kurioosseid juhtumeid.

Viimases "Eesti eso" saates käis külas ufoloog Igor Volke, kes teemat kommenteeris. Näiteks on dokumentides välja toodud viis seksuaalse alatooniga kokkupuudet maaväliste olenditega. Mõned neist on lõppenud ka rasedusega. Pentagoni dokumentides on kirjeldatud juhtumeid põhjalikult uuritud ning kuigi lood kõlavad ulmeliselt, on paljudel neist nüüd küljes nii-öelda ametlik tempel. Ufolaevadega kokku puutunud inimeste vigastusi on uurinud arstid, kes leiavad, et maaväliste objektide-olenditega kohtumised on tõendatud.