Kes või mis võidab naise südame pikas plaanis?

Mõnuhormoonide möllus ja armumise perioodil oskavad seda paljud mehed, sest tekkinud silmarõõm tõmbab nende energia käima ja "uue mänguasjaga ju ikka mängitakse". Mida rohkem aega edasi, seda enam meenutavad liiga paljud suhtes mehed paraku loidu zombi-trolli kui karismaatilist kiskjat. Loomulikult võib selles ka naisel olla suur või lausa kandev roll, kui ta on mehe kallal liigselt oma naiselikku musta maagiat ja nõiakunsti kasutanud ehk siis mehe sisuliselt ise kastreerinud.

Harva on suhtehädades süüdi ainult üks osapool, aga mina isiklikult olen enda elu lahti mõtestanud nii, et mina olen enda universumi boss. Ja kui ma tahan ükskõik mis olukorda soovitud muutuse tuua, siis esimese asjana lakkan ma süüdistamast kedagi teist või ebasoodsaid tingimusi. Olukordade ettekäändeks toomine ja kellelegi teisele süü omistamine on nagu vastuvoolu ujumine - väsitab üsna kiiresti ära ja maailmarekordit just ei püstita.

Parem võtan ise vastutuse, aktsepteerin ja hindan olukorda ning keskendun takistuste asemel võimalikele lahendustele. See tehtud, esitan endale küsimuse: MIDA MINA SAAN TEHA, ET SAAVUTADA SEDA, MIDA SOOVIN? Võimalikke strateegiaid ja suhte ninjanippe, kuidas naine pikaks ajaks õnnelikuks teha, on mustmiljon. Järgnevalt mõni näide, mida mina olen kasutanud.