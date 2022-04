Hoolitse teiste eest ning ka sinu eest on hoolitsetud

Teist teenida suudab see, kes on teadlik oma tõelisest olemusest. Samastades end vaid füüsilise maailmaga, defineerides ennast oma saavutuste, asjade ja kogemustega, piirame oma lõpmatut olemust ning oleme liiga hõivatud aina rohkema ainelise mateeria kogumisega, selle asemel et mõista teenimise tähtsust. Vaid ego saab end samastada füüsilisusega, ja ego nõudmised ja vajadused on lõputud, ta ei suuda mõelda kellelegi teisele peale iseenda.

Naiselik naine on lahutamatu osa Looja energias püsivast elusloodusest ning seega mõistab teenimise tähendust. Ta mõistab, et kõige olulisem inimene, kellele peaks naine olema täielikult pühendunud, on tema mees. Seega seda meest valib naine väga hoolikalt, usaldades oma sisemist juhtimist. Pühendumine mehele tähendab, et naine ei pööra talle mitte kunagi selga, juhtugu mis tahes, püsib ta alati usaldades tema poolel.

Naine, kes naudib oma mehe teenimist ning teeb seda pühendumuse ja tänutundega, on valmis saama emaks. Tema jaoks ei ole lapse saamine šokeeriv elumuutus, sest ta juba teab, mida tähendab asetada teine elusolend iseendast kõrgemale. Tal ei ole raske loobuda iseenda soovidest, et täita lapse vajadusi.

Naiselik naine on looduse poolt isetu. Meid on nii õpetanud emad ja vanaemad oma vahetu eeskujuga. Me ei sea esikohale iseenda vajadusi, sest teame, et need saavad täidetud teiste omi täites. Meie prioriteet on abikaasa ja lapsed ning me ise oleme oma abikaasade kõrgeima hoole ja kaitse all. Nii ongi kõik meie vajadused täidetud, ilma et peaksime selle pärast ise muretsema. Nii saame olla õnnelikud koduperenaised, kasvatada ja õpetada oma lapsi kodus, hoida kodu imeliselt kauni ja hoolitsetuna, toita oma peret esmaklassilise koduse toiduga ning austada ja armastada oma meest.

Lapse tervis ja areng sõltub otseselt sellest, kui soe ja armastusrikas on tema ema ning isa vaheline suhe.