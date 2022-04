Suur Vallrahu pleegib jälle

Maailma suurim korallriff Suur Vallrahu laiub üle 2300 kilomeetri pikkuse maa-ala piki Kirde-Austraalia rannikut. Rifiamet teatas, et vallrahu ilmutab märke kuumakahjustustest, vahendab ScienceAlert .

Õhust tehtud vaatlused näitasid, et korallid pleegivad mitmetel rahu riffidel. Seega sai ameti sõnul kinnitust, et alates 2016. aastast on tegu neljanda massilise pleekimisega.